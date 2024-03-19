В 2023 году на работу Верховной Рады и путешествия делегаций потратили 2,6 млрд грн: что известно

На функционирование работы Верховной Рады в 2023 году было израсходовано 2,6 млрд грн. Из них 13,7 млн – на обеспечение визитов делегаций ВРУ за границу.

В то же время, на 2024 год установлен годовой объем расходов для обеспечения деятельности ВР – 2,9 млрд грн. Эти сведения предоставили по запросу LIGA.net в Верховной Раде.

По данным ВР, в 2023 году для обеспечения деятельности Верховной Рады, ее органов и народных депутатов Украины было выделено сумма 2732,1 млрд грн. В то же время, по данным, предоставленным редакции, в 2023 году фактически было использовано 2 592,7 млрд гривен, в том числе для обеспечения визитов делегаций правительства за границу – 13,7 млн грн.

На обеспечение деятельности Совета в 2024 году Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" установлен годовой объем расходов на сумму 2 947,1 млрд грн. "Необходимо отметить, что в условиях военного положения Верховная Рада Украины осуществляет деятельность в режиме максимальной экономии бюджетных средств", – подчеркнули в комментарии для издания.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, эксначальник Самборского районного ТЦК и СП Сергей Бабич задекларировал за 2023 год 6,4 млн грн доходов. Кроме того, бывший военком купил новый Lexus RX 350 2021 года выпуска, а его жена приобрела шесть квартир во Львове и Киеве.

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