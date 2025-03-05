'Был поставлен в ситуацию…': Лукашенко оценил, готов ли Путин применить ядерное оружие, и вспомнил Трампа

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин не собирался применять ядерное оружие в войне против Украины. По его словам, главарь Кремля не был готов идти на такой шаг.

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В то же время Лукашенко считает, что на Западе также не были готовы к ядерной войне. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

Диктатор Беларуси заявил, что не обсуждал напрямую с Путиным вопрос о вероятности применения ядерного вооружения. При этом он добавил, что в Минске и Москве наблюдали, "к чему все идет".

Также Лукашенко выдал, что российский диктатор якобы никогда не говорил о том, что РФ готова применять ядерное оружие.

"Я не думаю, что Путин был поставлен в такую ситуацию, что ему надо было нажимать красную кнопку. По крайней мере, никогда Путин не говорил о том, что он готов к крайним мерам. Я не думаю, что он готов. Он настолько был готов нажать красную кнопку, насколько вы в Соединенных Штатах Америки, в Англии или Франции были к этому готовы. Знаю, вы к этому не были готовы. Точно так же не был готов к этому и Путин", – заявил Лукашенко.

Также он заявил, что остался доволен выбором американского народа в условиях, когда речь уже шла о ядерной войне. Лукашенко считает, что дети и внуки Дональда Трампа сдерживают его от ядерной эскалации.

"Поэтому я рад, что его избрали, потому что у него есть дети и он, я вижу, очень любит свою семью, большую семью. Своих детей, внуков и так далее. А человек с любовью к детям и к семье, мне кажется, никогда не нажмет на красную кнопку", – рассказал беларуский диктатор.

Напомним, бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия была близка к применению ядерного оружия против Украины. Однако это, вероятно, предотвратила позиция Китая.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с Россией и Китаем по сокращению военных бюджетов и контролю над ядерными вооружениями. Однако такие переговоры американский лидер намерен провести только после завершения конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине.

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