Джонсон: нормандский формат был 'дипломатической имитацией' переговоров по Украине. Видео

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался по поводу нормандского формата. Он заявил, что эти переговоры касательно Украины были "дипломатической имитацией".

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Об этом политик заявил в эфире телеканала Рада. По его словам, тот формат переговоров не принес результатов (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Были страны, привлечены в "нормандский" процесс, в Минские договоренности. Все это никуда не двигалось. Люди не осознали один самый большой урок. В 2014 году мы провалились. Мы не сделали то, что должны были сделать", – сказал Джонсон.

Он считает, что еще тогда нужно было ввести ограничения против страны-агрессора.

"Санкции на Путина нужно было наложить в 2014 году. А их наложили в прошлом году, в 2022-м. Это было бы серьезно. Но мы ничего не сделали", – отметил политик.

Джонсон подчеркнул, что именно это дало Путину толчок к полномасштабной войне в Украине.

"Какие-то санкции мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию под названием "нормандский" процесс, и ничего не добились. И Путин сделал вывод, что Запад его не в состоянии остановлять", – заявил Джонсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, последение переговоры в "нормандском" формате в Берлине завершились в феврале прошлого года. Однако глава украинской делегации Андрей Ермак заявил, что конкретных результатов на встрече добиться не удалось – "не смогли прийти к какому-либо общему документу".

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