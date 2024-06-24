Был 153-м номером в списках 'Слуги народа': СМИ назвали владельца Telegram-канала 'Джокер'. Фото и видео

Стало известно имя владельца Telegram-канала "Джокер" – им оказался Роман Кравец, который был 153-м номером в списках "Слуги народа", однако в Верховную Раду не прошел. За время полномасштабного вторжения РФ он пять раз выезжал за границу и в общей сложности пробыл там более двух месяцев.

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Об этом стало известно из расследования hromadske. При этом канал "Джокер" нападал на руководство компании Uklon, которое якобы ездит за границу во время войны.

Основание для выезда Кравца из Украины в выписках из базы пограничников отсутствует. Это может означать, что либо мужчина не стоит на военном учете в свои 29 лет, либо он выехал, потому что касательно него поступила соответствующая просьба. "По моему опыту, основание выезда не вносят, когда есть просьба сверху", – заявил источник издания в СБУ.

За последние два года "Джокер" потратил более 8 миллионов гривен на покупку авто. Проживает Кравец, как установили журналисты, в квартире на 100 кв. м. в элитном ЖК "Чикаго" в Киеве. Аренда таких апартаментов стоит не менее 2 тысяч долларов на мест.

Сопровождают Кравца по меньшей мере четверо охранников. Источник из его окружения сообщил, что тот объяснял наличие охраны "подарком Малюка" – главы СБУ. Также стало известно, что время от времени "Джокер" посещает бизнес-центр "Парковый", где часто собираются нардепы из "Слуги народа".

Журналисты обратили внимание на то, сколько денег зарабатывает владелец Telegram-канала "Джокер". Указанный там прайс на услуги показывает, что это могут быть большие суммы. Реклама там стоит от $47 500, стоп (т.е. прекращение публикаций по определенной тематике) – от $389 000, удаление информации – от $236 000.

"Конечно, эти цифры могут не соответствовать действительности. Однако наши коллеги из Forbes, которые и деанонимизировали "Джокера" первыми, сообщили, что его основной доход приносят именно медиаатаки. Последняя публичная история произошла с компанией Uklon. "Джокер" упоминал службу такси у своих Постах свыше 320 раз. Героями десятков обвинительных публикаций были также "Цитрус", "Стилус", "Техно Еж" и другие. Но в публичную плоскость конфликт вынес только Uklon. , но на эти условия они не согласились", – сказано в материале.

Кравец появился в окружении Геннадия Корбана, который выдвигался во время довыборов в парламент от партии "УКРОП", в 2015 году. Он помогал политику с выборами и информационными кампаниями.

В 2019 году с приходом к власти "Слуги Народа" глава Офиса президента Андрей Богдан, Геннадий Корбан и заместитель главного редактора пророссийского издания "Страна.ua" Светлана Крюкова, которые активно общались до этого, поссорились. Последние двое завели Telegram-канал "Джокер", а Романа Кравца взяли его администратором и помощником. Источники говорят, что Крюкова и Корбан сохраняли влияние на канал до 2021 года, после чего Кравец стал его единоличным владельцем.

После публикации этого расследования Роман Кравец вышел на связь и признал, что он был "Джокером", но заявил, что продал канал два года назад неизвестному покупателю за два миллиона долларов в криптовалюте.

Признал он и факт наличия охраны, но частной, а не от СБУ, а за границу он выезжает, потому что, по словам мужчины, ВВК признала его непригодным к военной службе.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудника Главного управления Национальной полиции в Киеве, участвовавшего в конфликте охраны народного депутата Николая Тищенко и экс-военного в Днепре, уволили. Полицейский Богдан Писаренко в тот момент находился в командировке.

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