Будут последствия: Трамп анонсировал 'интересные вещи', которые он узнал о войне в Украине. Видео

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во вторник, 2 сентября, заявил, что он узнал определенные вещи о войне в Украине, которые "будут очень интересными". Широкой общественности эта информация станет доступной в ближайшие дни, анонсировал он.

Об этом Трамп сказал, отвечая на вопросы СМИ в Белом доме. В частности, журналисты поинтересовались, будут ли какие-то последствия,если российский диктатор Владимир Путин откажется встречаться с украинскими президентом Владимиром Зеленским.

"Да, будут. Посмотрим, что они сделают и что будет. Я очень внимательно за этим наблюдаю. На прошлой неделе они потеряли 7 тысяч, 7313 солдат между двумя странами. Без всякой причины. И они россияне, и они украинцы, но они солдаты. Я хочу увидеть конец этого", – таким был ответ президента США.

Трамп недоволен Путиным

Президент США заявил 2 сентября, что он "очень разочарован Путиным", и напомнил, что у него с российским диктатором были "замечательные отношения".

"Это война, которая не имеет смысла, и она бы никогда не началась, если бы я был президентом. Посмотрим, что будет дальше, но я очень разочарован президентом Путиным. Я могу это сказать. Мы будем делать что-то, чтобы помочь людям жить. Это не вопрос Украины. Это вопрос помощи людям жить", – заявил Трамп.

Состоится ли встреча Зеленского и Путина

Ранее, 30 августа, Дональд Трамп заявил, что трехсторонняя встреча с лидерами Украины и РФ с его участием состоится. В то же время он назвал маловероятной двустороннюю встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности к встрече на уровне лидеров, подчеркивая, что это единственный действенный формат мирных переговоров.

Глава нашего государства также отметил, что сейчас можно наблюдать два параллельных процесса: с одной стороны Россия анализирует варианты того, каким образом может состояться такая встреча, а с другой – делает все возможное, чтобы она на самом деле не состоялась.

В последние недели РФ продолжала наносить удары по гражданским объектам Украины, объясняя их "продолжением СВО" и при этом заявляя о заинтересованности в продолжении переговоров.

В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что диктатор не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским, но она должна быть "хорошо подготовлена". При этом в Кремле якобы сохраняют "заинтересованность" и "готовность" к таким переговорам на высшем уровне.

