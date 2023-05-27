'Будущее Тайваня решается в Украине': в Сенате США призвали дать Киеву больше оружия ради мира на планете

Если Соединенные Штаты не смогут достаточно поддержать Украину в войне против России, это приведет к катастрофическим последствиям. В частности, станет сигналом для Китая, что КНР сможет захватить Тайвань.

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Такое заявление сделал высокопоставленный сенатор, республиканец Линдси Грэм после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщает международное информагентство Reuters.

Грэм заявил, что президент США Джо Байден должен направить Украине больше оружия в дополнение к уже поставленным вооружениям и военной технике на сумму более 35 миллиардов долларов.

"Нельзя отказываться от помощи Украине, потому что если мы здесь потерпим неудачу, Тайвань погибнет", – сказал Грэм журналистам.

"Лучший способ защитить Тайвань и мировой порядок – это чтоб Путин проиграл", – добавил он.

По словам Грэма, для того, чтобы долгожданное контрнаступление Украины увенчалось успехом, Силам обороны нужно больше и лучше вооружений, таких как истребители F-16 американского производства и оружие большей дальности.

"Есть оружие, которое имеет значение, и мы слишком медленно поставляем оружие, которое имеет значение для украинских вооруженных сил… Мое послание администрации Байдена: я ценю то, что вы сделали. Вам нужно делать больше", – сказал сенатор.

Как известно, Пекин считает Тайвань частью своей территории. Китайские вооруженные силы провели учения, выпустили ракеты над Тайванем и прервали военные контакты с Вашингтоном после того, как бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила самоуправляемый остров в августе 2022 года.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Тайвань якобы исторически является неотъемлемой частью его страны. Он также добавил, что в Пекине готовы отстаивать суверенитет и территориальную целостность КНР.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным разведки США, Китай потенциально может применить оружие против Тайваня, чтобы "присоединить" к своему составу территорию, которую официальный Пекин считает своей. Власти страны предпочли бы дипломатический сценарий, но готовят и силовой.

– Тайвань тем временем планирует закупить 400 ракет наземного базирования "Гарпун". Это необходимо для отражения потенциально вторжения со стороны Китая.

– В то же время в Европе обеспокоены ситуацией в регионе. Страны Европы могли бы отправить свои Военно-морские силы патрулировать Тайваньский пролив.

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