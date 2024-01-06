"Будем искать решение": Дмитрий Кулеба анонсировал контакты с новым правительством Польши

Украина будет контактировать с новым правительством Польши на всех уровнях. Варшава "настроена на решение проблем", и стороны будут искать пути взаимопонимания.

Видео дня

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в прямом эфире на своей странице в Instagram, который он провел 5 января. Глава МИД признал, что отношения с соседней Польшей – "история сложная".

22 декабря в Киев приезжал польский коллега Кулебы Радослав Сикорский. Он донес определенные сигналы от нового правительства государства и озвучил свое видение решения проблемных моментов.

"Мы увидели настроенность на решение проблем, теперь их нужно решить. И дальше будут контакты с новым польским правительством на всех уровнях – пока не буду вдаваться в конкретику, но они уже запланированы. Будем искать решения", – отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

"В конце концов победа Украины является жизненным интересом Польши и вопросом выживания Польши так же. Для этого нужно будет решать проблемы", – добавил министр.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 27 декабря новый премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что готовится к визиту в Украину. Политик не назвал дату, но отметил, что его поездка не будет касаться исключительно вопроса блокады польско-украинской границы.

– Церемония приведения к присяге правительства Туска состоялась 13 декабря. Политик вернулся на должность после девятилетнего пребывания в оппозиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!