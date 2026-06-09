Буданов устанавливает новые рамки дискуссии между Киевом и Варшавой, – польский политолог

Польский политолог и доктор политических наук Лешек Сикульский заявил, что руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время визита в Польшу стремился очертить новые рамки дискуссии в отношениях между Киевом и Варшавой.

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Такое мнение он высказал на YouTube-канале P.S. TV польского журналиста и общественного деятеля Пйотра Шлахтовича, комментируя недавние встречи Буданова с представителями польских властей.

"Он приехал сюда установить границы – а точнее передвинуть границу спора", – заявил польский эксперт.

По его мнению, руководитель ОП Украины обладает значительным объемом информации о политических процессах и влиятельных средах в Польше, что усиливает его переговорные позиции во время международных контактов.

По словам Сикульского, Буданов является одной из ключевых фигур украинской политики и сектора безопасности с 2014 года благодаря многолетней работе в военной разведке.

Напомним, по данным украинских медиа, во время визита Кирилла Буданова в Варшаву удалось избежать "худшего сценария" в двусторонних отношениях. Сообщалось, что переговоры украинской делегации с польским руководством касались не только исторических споров, но и более широкого круга вопросов стратегического сотрудничества.