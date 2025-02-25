Буданов назвал страну, которая может стать следующей целью России

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Кремль стремится восстановить имперскую модель государства, подобную СССР, с контролем над странами бывшего Варшавского договора. По его словам, если Украина проиграет войну, агрессия России на этом не остановится.

Видео дня

Буданов подчеркнул, что следующей ее мишенью станет Польша. Об этом он сказал во время специальной встречи YES в Киеве "Три года – Время Побеждать", состоявшейся в третью годовщину полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Буданов прямо отметил, что в самом худшем сценарии, если Россия объединится с Беларусью и Украиной, следующей целью станет Польша. После нее – Чехия, Венгрия, Болгария и другие государства, входившие в свое время в советскую сферу влияния. Это, по его словам, "минимальная задача" для построения новой империи.

"Если идем наихудшим, как говорится, это не сценарий, просто худший вариант представим, и вот случилось так, что три страны (Россия, Беларусь, Украина. – Ред.) объединились в единую. При том, что это почти невозможно. Следующей будет Польша как раз. Я вам прямо это говорю. И не надо этого бояться, это нужно осознавать. Дальше последуют: Чехия, Венгрия, Болгария. Все пойдут назад. Страны Варшавского блока – это, как говорится, "задача минимум", если образуется империя. А там уж как получится", – сказал Буданов.

Варшавский договор, о котором говорит Буданов, был военно-политическим союзом соцстран, заключенным в 1955 году. В него входили СССР, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Германская Демократическая Республика и Албания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может использовать территорию Беларуси для вторжения в Польшу и Литву. Ситуация напоминает подготовку к полномасштабному вторжению в Украину в 2022 году.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российский диктатор Владимир Путин выдвигал ультиматумы. Более того, Кремль использовал некоторых политиков в Украине, чтобы через них передавать руководству страны требования РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!