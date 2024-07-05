14-летнее правление консерваторов в Великобритании завершено. Партия Риши Сунака продула выборы еще более зрелищно, чем украинская сборная — Евро-2024. Новым премьером становится лидер лейбористов Кир Стармер: он начал политическую карьеру ужасно поздно, в 56 лет, и ему удалось неслыханно — ради победы полностью "перезапустил" лейбористов.

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"Лейбор" з пелюшок. Народився в сім’ї робітників — прихильників лейбористів, вони назвали сина на честь засновника партії Кіра Харді. Декілька цікавих фактів про нового британського премʼєра:

Справжній лицар і адвокат знедолених. Стармер побудував блискавичну кар’єру юриста, брався за важкі та резонансні справи, захищаючи простих людей. В підсумку очолив Королівську прокурорську службу Англії та Уельсу (це щось на кшталт генпрокурора). За юридичну бездоганність посвячений у лицарі.

Віртуоз. За період керівництва партією Стармер жодного разу серйозно не накосячив, як це "вдавалося" Борису Джонсону та Ліз Трасс.

Не карʼєрист. Свого часу відмовився від участі у виборах лідера лейбористів через брак досвіду.

Великобританію чекають нестандартні рішення під керівництвом Стармера.

Його ключова фішка — відмова популізму. Стармер поглянув на ситуацію реалістично та відмовився від класичних лівацьких "заманух", як то безкоштовне навчання в університеті, націоналізація низки підприємств, масштабні екологічні інвестиції, а також про будівництво доступного житла, покращення системи охорони здоров’я, подолання бідності та рівності.

Задля зближення з бізнесом Стармер перестав говорити про підвищення податків. Якщо раніше лейбористи закликали відмовитись від інвестицій в оборону та ставилися вороже до НАТО, але тепер "пересіли" на протилежні погляди.

Зміни - ось головна обіцянка передвиборчої кампанії Стармера. Стратегія спрацювала.

У Великобританії накопичилося чимало внутрішніх соціально-економічних проблем, а це і є "зона сили" лейбористів. Тільки вони опікуються вже не лише рахунками за комірне, внутрішніми реформами, інфляцією та податками. Стармер дивиться за межі країни.

Зокрема, новий прем’єр Стармер не відмовляється від зобов’язань Великобританії щодо України. "Я завжди чітко заявляв, що Путін несе одноосібну відповідальність за російську агресію в Україні, і ми завжди підтримували Україну", — Стармер.

Стармер в Україні — на початку широкомасштабної агресії.