Британия дожмет Байдена относительно сверхважного для Украины решения. Интервью с Пристайко

После победы на парламентских выборах в Великобритании 4 июля представители Лейбористской партии заявляли, что новое правительство будет полностью предано военным усилиям Украины. Новый премьер-министр Кир Стармер отметил, что "финансовая, дипломатическая и политическая поддержка Украины со стороны Соединенного Королевства останется непоколебимой". В то же время лейбористы заявили, что обещанную экс-премьером Риши Сунаком бессрочную помощь будут оказывать, только "когда позволят фискальные условия".

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Но проблемы с помощью возникли. По крайней мере, так утверждает президент Украины Владимир Зеленский, который заявил: "Лондон пока не помогает так, как раньше. На протяжении всего времени этой войны мы видели, что Британия демонстрирует настоящее лидерство. И в оружии, и в политике, и в поддержке жизни украинского общества. Но сейчас, к сожалению, ситуация замедлилась".

О том, что отношения между Киевом и Лондоном несколько остыли после того, как к власти в Британии пришло правительство Лейбористской партии, на днях сообщило и издание Guardian.

Своими мыслями о том, действительно ли в стратегически важных украино-британских отношениях имеются определенные противоречия, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, экс-министр иностранных дел Украины, экс-посол в Великобритании, экс-председатель миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

– Как утверждает Guardian, отношения Великобритании и Украины ухудшились после прихода к власти лейбористов и сейчас в Киеве даже не ждут визита премьер-министра Кира Стармера. До этого Владимир Зеленский также отмечал, что во время всего периода войны Британия была одним из крупнейших наших партнеров в политической и военной помощи, но, к сожалению, на сегодняшний день ситуация замедлилась.

– Надо просто попытаться отделить субъективные и объективные вещи. Сугубо объективные вещи – это то, что, действительно, Великобритания не имеет так много наземных вооружений, потому что это в первую очередь морское государство. И это великое государство построило за последнее время два самых современных авианосца, которые "съели", фактически, большую часть военного бюджета на много-много лет вперед. Это решение было связано с ростом агрессивности Китая. То есть, честно говоря, они все же, вероятно, пропустили рост агрессивности России. И будучи послом в Британии, я первый год, еще до полномасштабной войны, проводил длинные сложные разговоры с депутатами, с правительством, объясняя, что это Россия создает и представляет наибольшую угрозу, а не Китай, который является конкурентом, но все же не прямо непосредственным врагом.

И действительно, со временем консервативное правительство Бориса Джонсона выпустило военное обозрение, в котором отмечалось – в отличие от американцев, которые считают Китай основной угрозой, – что все же нужно присмотреться к России. Нам предоставили оружие, на которое мы могли рассчитывать. Вы помните, это были и ракеты, и танки, и наших солдат начали обучать британцы.

Мы знали, что рано или поздно возникнет вопрос, каким образом мы можем насытить растущие потребности Вооруженных сил Украины. И вот последняя из наших и британских креативных идей – передать нам дальнобойные ракеты Storm Shadow, в которых есть американские компоненты. Поэтому наши британские друзья завязаны на решении американской администрации. Как вы видите, разрешения на удары вглубь России нет ни в отношении американских ракет, ни в отношении французско-британских SCALP, ни в отношении Storm. Мы сейчас находимся в моменте, когда должны продолжать это давление.

– У Украины якобы есть вопрос к действующему премьеру Стармеру, при котором значительно уменьшились или вообще прекратились поставки Storm Shadow.

– Есть проблемы. Например, объявление французов, что они предоставили более десяти своих дальнобойных ракет. Но ведь больше десяти – это не очень много для Украины, мягко говоря, правда? Хотя это точно такая же ракета, как и Storm Shadow.

Мы приходим к моменту, когда наши союзники должны принять радикальное решение. Нам недостаточно той помощи, которую они оказывают. И фраза о том, что они будут с нами столько, сколько нужно, должна переходить в количественную составляющую.

Я точно знаю: например, когда нам передавали танки "Челленджер-2" и премьер-министр Сунак стоял с нашим президентом на фоне этого танка, и объявляли, кроме этого, еще о 14 единицах техники, то до сих пор, насколько мне известно, эти дополнительные танки не пришли.

– Это недоработка британцев или, возможно, мы как-то не так говорим, что нам нужно, как вы думаете?

– Очень часто Украина перенасыщает общение с партнерами тем, что называет конкретные платформы, как их озвучивают военные. Мне много раз говорили наши западные друзья: давайте будем с вами вести общий разговор о том, чего вы хотите достичь, вот какой план, какая доктрина. В результате этого разговора наши партнеры смогут предложить нам платформу. То есть у кого есть дальнобойные ракеты, у кого есть дроны, кто поможет разведкой и так далее. Этот разговор нужен, вместо того чтобы говорить, что нам нужно еще 10 танков такой марки, 50 снарядов другой марки. Разговор этот, я надеюсь, ведется нашими военными.

– Заканчивая тему ракет – Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон предпримут последнюю попытку убедить президента США Джо Байдена предоставить Украине разрешение на использование западных дальнобойных ракет вглубь России. На ваш взгляд, смогут ли они это сделать, учитывая, что Байден уходит, а у новой администрации Трампа несколько иное видение помощи Украине?

– Я думаю, как раз в этом направлении нам следует ожидать положительной развязки, потому что, если быть совсем честным, то администрации Байдена осталось два месяца, и это самое простое решение, которое могут принять демократы сейчас. Тем более, ракеты Storm Shadow уже на территории Украины. Их не нужно везти, их только нужно использовать так, как предлагает украинская сторона.

То есть если мы боимся эскалации, нам нужно остановиться и дальше ничего не делать. Россияне будут просто катиться катком через наши степи, эти сотни тысяч солдат, которых будут снабжать вооружением из-за линии фронта, куда мы не можем пока дотянуться.

Мне кажется, если мы приняли решение, что мы воюем до конца, и будем делать все, что только можно, то останавливаться сейчас и говорить нашим союзникам, "знаете, ну не хотите давать, не давайте", нельзя. Наша позиция должна быть железной.

И об этом нужно четко заявлять нашим партнерам. Вопрос не в том, что мы хотим, знаете, где-нибудь ударить подальше. Просто у нас есть четкое понимание, что другим путем мы не остановим те же КАБы, потому что эти аэродромы находятся за пределами нашей досягаемости. Вот и все, такая простая позиция. Я думаю, что, будучи логичными, последовательными, администрация Байдена хотя бы минимум должна сделать из тех решений, которые она не одобрила. То есть помочь нам с использованием британских – в конце концов, даже не американских – ракет.

Что касается других решений, таких как вступление в НАТО, то я думаю, мы с вами осознаем, что это просто и быстро не делается.

– Возвращаясь к взаимоотношениям с Британией. Кир Стармер до сих пор не посетил Украину, хотя после его вступления в должность прошло уже четыре месяца. Сунак посетил Киев в ноябре 2022 года, то есть через несколько недель после того, как стал премьер-министром. Борис Джонсон, его предшественник, вообще имел тесные отношения с Украиной. Отмечается, что стороны обсуждали возможный визит Стармера с августа. Были предложены разные даты, но британская сторона несколько раз откладывала поездку.

– Хотел бы напомнить, что я больше не посол в Великобритании и каждый день не сижу в офисе премьер-министра, как мне приходилось делать во времена Бориса Джонсона. Есть нынешний наш посол – генерал Залужный, который прекрасно знает, что нужно нашей армии, и там должен это все делать.

Чтобы сказать, что помощь уменьшилась, нужно иметь на руках цифры. То, что Британия не может разрешить стрелять на большую дистанцию без Соединенных Штатов, тоже правда. Давайте все же дадим возможность нашим британским друзьям, которые нас никогда не подводили, сделать этот следующий шаг, несмотря на произошедшие у них в последнее время изменения. Всем сложно, всем тяжело. Британия не рассчитывала на то, что придется отправлять вооружение куда-нибудь за границу. Я думаю, что Великобритания сможет найти в себе силы.

– План Трампа по прекращению войны в Украине, точнее, его некоторые детали появляются в информационном пространстве уже некоторое время. Одно из его предложений – американские войска и войска НАТО не будут присутствовать в демилитаризованной зоне между Россией и Украиной, а вот британские войска – возможно.

– Знаете, я уже говорил о том, что может произойти в случае катастрофического развития событий, за это меня критиковали все, но я готов повторить еще раз. В случае катастрофического развития событий в войне с Россией я уверен, что мы не будем брошены на произвол судьбы. Среди первых наших друзей, которые стали бы рядом с нами, была бы Британия. Я хочу напомнить, что буквально в то же время президент Франции также сказал об этом.

У нас это почему-то начали воспринимать с определенной иронией и улыбкой, вместо того чтобы сразу, например, принять закон о допуске вооруженных формирований наших союзников на территорию Украины. Хочу напомнить, что наши союзники отличаются от России тем, что мы должны их пригласить на нашу территорию. Этот закон следует принять хотя бы для того, чтобы создать легальные основания.

– То есть вы считаете, что Британия и Франция, несмотря на позицию новой администрации Трампа, в критический момент помогут даже войсками?

– Я могу вам сказать одно: если мы хотим воевать, готовы воевать, нам помогут наши друзья это делать. Если мы хотим и готовы искать путь примирения и компромиссов, нам помогут искать путь примирения. Мы настолько пострадали за все это время войны, что никто не имеет права, кроме нас, принять решение.