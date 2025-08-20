Британия поможет Украине провести первые выборы после войны с Россией: что известно о важном соглашении

Великобритания официально согласилась поддержать Украину в организации первых послевоенных выборов. В Лондоне подписан меморандум о сотрудничестве между Центральной избирательной комиссией Украины и британским избирательным надзорным органом.

В частности, этот документ открывает возможность для обмена опытом. Об этом пишет independent.

Что предусматривает соглашение

Это соглашение открывает возможность для обмена опытом в важнейших сферах: от кибербезопасности и противодействия дезинформации до организации голосования за рубежом и регулирования политического финансирования.

Во время визита в Великобританию украинская делегация также приняла участие во встречах, посвященных вопросам безопасности выборов, борьбе с иностранным вмешательством и повышению уровня избирательного образования граждан.

Почему это важно

Выборы в Украине пока невозможны из-за военного положения, введенного после начала российского вторжения в 2022 году. Поэтому будущие послевоенные выборы станут самыми сложными в истории страны – с необходимостью учета вызовов безопасности, работы с избирателями за рубежом и противодействия информационным атакам.

"Проведение хорошо организованных выборов, которые вызывают доверие общественности, имеет решающее значение для здоровой и свободной демократии", – отметил генеральный директор британского избирательного органа Виджай Рангараджан.

Он подчеркнул, что Великобритания готова поделиться лучшими практиками и поддержать Украину в подготовке к голосованию.

Председатель ЦИК Украины Олег Диденко назвал подписание меморандума "знаковым моментом" в развитии сотрудничества между институтами.

"Я назвал бы подписание меморандума между нашими институтами знаковым моментом, который будет способствовать нашему сотрудничеству и через обмен опытом и внедрение лучших практик будет способствовать укреплению демократических ценностей в Украине. В то время, как мы готовимся к сложным послевоенным выборам, налаживание сотрудничества и ознакомление с важными процессами, такими как голосование за рубежом и борьба с дезинформацией, позволит нам эффективно и действенно подготовиться к самым сложным выборам в истории нашей страны", – сказал он.

Что предшествовало

Недавно в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №13464, который вносит изменения в Избирательный кодекс Украины. Общественность, конечно же, заволновалась, а политикум возбудился – неужели все же к выборам готовимся, несмотря на продолжающуюся войну?

Напомним, что ранее украинцы выразили свое отношение к идее проведения выборов президента в ближайшее время и кандидатов, за которых готовы проголосовать. Наибольшую поддержку получили действующий президент Украины Владимир Зеленский и бывший главнокомандующий ВСУ, нынешний посол в Великобритании Валерий Залужный.

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы в Украине. Однако это возможно только после завершения войны, поскольку сейчас это не позволит сделать ситуация с безопасностью.

