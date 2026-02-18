Рамиз Габибулаев, родной брат Загида Краснова (Габибулаева) и руководитель поселка Белиджи Республики Дагестан, наградил военнослужащего Муслима Муслимова, который воевал на стороне РФ против Украины.

В начале февраля 2026 года стало известно, что Муслим Муслимов был ликвидирован. Его похоронили в том же поселке Белиджи Дербентского района, откуда походит семья Краснова (Габибулаева).

В 2024 году Муслимов уже имел звание "героя России" за участие в штурме Авдеевки и боях против Украины. Награду Муслимову вручал лично министр обороны РФ Андрей Белоусов. Церемонию, на которой Рамиз Габибулаев дарил кинжал военному преступнику, освещали российские СМИ. Брат Загида Краснова (Габибулаева) является давним членом путинской партии "Единая Россия", как минимум с 2011 года.

С начала этого года Загид Краснов (Габибулаев) после долгой паузы возобновил активную политическую деятельность в Днепре, возможно, в интересах России, но никаких проверок правоохранительные органы по этому поводу не осуществляют, санкции против политика не вводятся.

На сегодняшний день ближайший соратник Загида Краснова (Габибулаева) Андрей Баско подал свою декларацию в НАПК для проверки, похоже, на трудоустройство на госслужбу.