Боррель: Украина выиграет войну с Россией на поле боя

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украина выиграет войну с Россией на поле боя. Он осудил беспрецедентные преступления РФ против народа Украины и анонсировал новые санкции против агрессора, в частности, в нефтяном секторе и энергетике.

Также Боррель заявил о новых 500 миллионах евро помощи для Украины и последующих поставках оружия для украинского войска. Об этом Боррель сообщил у себя в Twitter.

"Эта война будет выиграна на поле боя. Дополнительные 500 миллионов евро уже направляются в Украину. Поставки оружия будут проходить с учетом потребностей Украинского государства... Украина победит и станет еще сильнее. И ЕС будет поддерживать вас на каждом шагу", - отметил Боррель. .

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Он также снова обвинил Россию в совершении военных преступлений в Украине. Накануне Боррель вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, премьер-министрами Украины Денисом Шмыгалем и Словакии Эдуардом Гегером побывал в уничтоженной российскими оккупантами Буче под Киевом. В тот же день Россия ударила по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где тысячи людей ждали эвакуации.

"Жестокое нападение России на беззащитных мирных жителей в Краматорске снова показывает полное неуважение Кремля к человеческой жизни. Это лишь усилит нашу поддержку Украины. Встречаюсь завтра с прокурором Международного уголовного суда, чтобы обсудить конкретную поддержку, в частности, через Консультативную миссию ЕС в Украине", – отметил Боррель.

По мнению чиновника, следует еще больше усиливать санкции против России.

"Нам нужно продолжать усиливать давление на Россию. Мы уже ввели масштабные санкции, но нужно сделать больше в энергетическом секторе, в частности, в нефтяной отрасли. В понедельник я созываю Совет ЕС по иностранным делам для обсуждения следующих шагов", - подчеркнул Боррель.

В конце сообщения он на украинском языке написал: "Слава Украине!".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что премьер-министр Британии Борис Джонсон привез в Украину новый пакет финансовой и военной помощи. Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу дальнейшей поддержки Украины со стороны Соединенного Королевства.