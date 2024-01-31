Как свидетельствует организация, название которой можно перевести как Международная прозрачность, Украина установила собственный рекорд по борьбе с коррупцией, почти дотянувшись при этом до рейтингов не только Гамбии и Замбии, но также Эфиопии и Египта, то есть на Чемпионате Африки по противодействию коррупции имела бы определённые шансы и может бы даже не плелась в хвосте.

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Почётное 104 место среди 180 стран мира отечественные комментаторы воспринимают в качестве серьёзного достижения, ибо ранее было ещё хуже.

При этом подчёркивают: годовой прирост соответствующего индекса с 33 до 36, то есть сразу на 3 пункта, это один из лучших показателей в мире. То есть мы были бы лидерами и на Первенстве мира, если бы главным показателем была именно динамика.

36 из 100 возможных — это, наверное, замечательно. Особенно завидует Финляндия: если бы к её 87 баллам добавить наш прирост, то есть те самые 3, она бы догнала Данию с 90 баллами и вместе с ней бы возглавила мировой рейтинг.

Научим финнов бороться с коррупцией? За пару лет Финляндию не узнают. Если найдут…