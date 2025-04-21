Больше всего – на Покровском направлении: Зеленский привел статистику нарушения армией РФ 'перемирия', объявленного Путиным

Россия совершила почти три тысячи атак за сутки. Это следствие "пасхального перемирия", объявленного накануне российским диктатором.

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Такую статистику привел президент Украины Владимир Зеленский, заслушав доклад главнокомандующего Александра Сырского на 00:00 21 апреля. Наиболее интенсивные обстрелы и штурмовые действия происходили на Покровском направлении.

"Также зафиксирована активность на Курском. Всего – 96 штурмов, 1882 обстрела украинских позиций, из которых 812 – из тяжелого вооружения. Кроме того, более 950 раз применялись FPV-дроны", – отметил президент в своем сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Москва так и не ответила на украинское предложение полного прекращения огня на 30 суток после Пасхи, а также проигнорировала призыв не наносить удары по гражданской инфраструктуре.

Впрочем, отметил президент, действия Украины и дальше будут оставаться зеркальными.

"На тишину будем отвечать тишиной, в защиту от российских ударов будут наши удары. Действия всегда более красноречивы, чем слова", – резюмировал ситуацию Зеленский.

Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают препятствовать врагу продвинуться вглубь территории нашего государства.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 апреля глава Кремля Владимир Путин цинично объявил о перемирии на Пасху и якобы приказал своим солдатам "прекратить все боевые действия". По его словам, Москва исходит из того, что "Украина будет следовать примеру РФ" и также объявит перемирие.

Впрочем, с начала суток, 20 апреля, российская оккупационная армия продолжает боевые действия.

Уже вечером, 20 апреля, в Кремле заявили, что Путин не давал указания продолжать так называемое "пасхальное перемирие".

По данным WSJ, на фоне угроз Вашингтона прекратить усилия по мирному урегулированию войны в Украине объявленное "пасхальное перемирие" стало для Кремля легкой дипломатической победой.

Журналист Виталий Портников заявил, что "пасхальное перемирие" – это маневр Путина, который прежде всего связан с желанием удержать США за столом переговоров. Ведь Москва заинтересована в сохранении коммуникации с Вашингтоном, от которого уже прозвучали "угрозы" прекратить усилия по урегулированию войны.

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