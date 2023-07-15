"Благодарен всем и каждому": Зеленский рассказал о международных переговорах первой половины июля. Видео

Украинская сторона за первые 15 дней июля 2023 года провела переговоры с лидерами 20 стран. Помимо этого, происходили встречи с главами НАТО, Европейского совета, Европейской комиссии, Вселенского патриархата.

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Об этом в обращении к народу вечером 15 июля рассказал президент Владимир Зеленский. Соответствующее видео опубликовано в YouTube-канале ОП Украины (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Гарант отметил, что 15 июля состоялся визит в нашу страну президента и первой леди Республики Корея. Он стал первым за все время отношений между нашими государствами.

"Очень важный визит, очень важное направление нашей международной работы", – сказал Зеленский.

В целом за первую половину месяца произошли переговоры, встречи, мероприятия с лидерами США, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Турции, Чехии, Польши, Словакии, Болгарии, Литвы, Швеции, Португалии, Испании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южно-Африканской Республики, Гвинеи-Бисау.

Также проведены встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Вселенским патриархом Варфоломеем.

"Сейчас, когда от глобальной поддержки Украины напрямую зависит скорость завершения войны, мы делаем все возможное, чтобы такая поддержка была максимально интенсивной, максимально содержательной", – отметил Зеленский.

Также он отметил обращение к студенческому сообществу Аргентины и общение с крупнейшими и самыми перспективными американскими инвесторами и руководителями компаний.

"Сегодня – очень содержательно – господин президент Республики Корея. И мы будем сохранять высокий темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир для всей нашей земли и всех наших людей", – заверил украинский лидер.

Он поблагодарил защитников нашей страны, а также наших международных друзей.

"Я благодарен всем нашим партнерам – каждому лидеру, каждому политику, общественному деятелю, каждой стране, которые действительно поддерживают нас в том, что только полное освобождение всей нашей территории позволит вернуть полную силу международному порядку, основанному на правилах", – сказал Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL:

– Президент Южной Кореи Юн Сок Ель приехал в Украину с неанонсированным визитом 15 июля. Он посетил Бучу и Ирпень Киевской области, а также встретился с президентом Зеленским в Киеве.

– 13 июля президент Польши Анджей Дуда и Юн Сок Ель подписали меморандум о сотрудничестве в области послевоенного восстановления Украины.

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