Битва за Донетчину продолжается, наши воины держат оборону: Зеленский поблагодарил бойцов, защищающих Украину

В Донецкой области продолжаются тяжелые бои за города и села региона. Хотя враг и сосредоточил наибольшие силы именно на этом направлении, наши воины – Вооруженные Силы Украины, все силы обороны и безопасности – защищают государство.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении к украинцам 13 января. Он выразил благодарность каждому солдату, сержанту и офицеру бригад и других армейских подразделений, храбро и стойко выполняющих поставленные задачи (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Триста двадцать четыре дня полномасштабной войны, а как все изменилось для России... Они там уже грызутся между собой за то, кому приписать какое-то тактическое продвижение. Это четкий сигнал неудачи для врага. И это еще один стимул для нас всех, чтобы больше давить на оккупантов и чтобы наносить врагу большие потери. Спасибо всем, кто это обеспечивает! Как на передовой, так и на всех других наших фронтах", – подчеркнул президент.

Он отметил, что сегодня, как и каждый день, постоянно находится в связи с нашими командующими, руководителями разведки, специальных служб.

"Я благодарю бойцов подразделения "Кракен" за решительные действия по уничтожению врага в районе Соледара! Спасибо воинам Интернационального легиона ГУР МО и подразделению "Шаман", которые мужественно обороняют Бахмут!" – сказал Зеленский.

Также он отметил сотрудников Службы внешней разведки Украины, которые работают обычно совершенно незаметно, но реально приближают очень веские решения партнеров для Украины, для наших защитников, а также весь личный состав Службы безопасности Украины, чьи результаты в борьбе, в частности, против коллаборантов и диверсантов, видит общество.

Кроме того, по словам Зеленского, в этот день состоялось еще несколько этапов дипломатического марафона, в частности, переговоры с президентом Словакии Зузаной Чапутовой и премьер-министром Албании Эди Рамой.

"В целом, благодаря переговорам на этой неделе нам удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия для Украины. И максимально работаем для того, чтобы это было отражено в решениях очередной встречи в формате "Рамштайн", встречи министров обороны, которая состоится во второй половине января", – указал гарант.

Кроме того, по его словам, идет подготовка к мероприятиям Всемирного экономического форума в Давосе.

"В этом году традиционная экономическая тематика форума очевидно будет уступать вопросу безопасности. И для нас важно, чтобы на каждый вопрос мира по безопасности был эффективен и четок украинский ответ. Так и будет", – подчеркнул Зеленский.

"Сегодня очень явно ощущалось одно из самых больших наших достижений за прошедшее после 24 февраля время, а именно: контекст европейской свободы, контекст целостности европейского объединения просто невозможно теперь представить без Украины. Полноценность Европы – это, в частности, и полноценность интеграции с Украиной. Сделаем все, чтобы реализовать это в конкретных решениях европейского сообщества", – добавил украинский лидер.

"Каждый шаг государства в национальной защите тщательно готовится, и это дает нам законные и справедливые результаты. Дает нам реальное усиление нашей независимости, всех ее аспектов. Я благодарю за это!" – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– боец ВСУ Петр "Стоун" Волощенко рассказал, что 13 января обстановка в Соледаре на Донетчине остается крайне сложной. В городе продолжаются бои, ни одна из сторон не контролирует населенный пункт;

– по данным Генштаба ВСУ, бои за Соледар на Донетчине продолжаются. Тем временем оккупационные войска РФ продолжают нести потери в войне против Украины, и для лечения раненых захватчиков прибывают дополнительные бригады медиков из России.

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