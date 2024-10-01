Поездка Президента Украины в Соединенные Штаты не принесла того результата, на который рассчитывал ОП и весь госаппарат Украины. Это очень объяснимо и можно было предвидеть, даже странно – почему это не учитывалось до того, как визит состоялся.

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Многие избиратели в Соединенных Штатах даже не знают – где эта Украина?, но знают, что там идет война и Правительство Соединенных Штатов поддерживает Украину. Поддерживает не на словах, а на деле. В Украину идет высокотехнологичное американское оружие и финансовая помощь. Главная задача Президента Зеленского состояла в том, чтобы получить добро на применение дальнобойных и высокоточных американских ракет против российских тылов. Это не тот вопрос, который надо было поднимать в Вашингтоне за месяц до выборов. Москва, как цепной пес, готова ухватиться за любой повод, чтобы помочь Трампу в предвыборной гонке.

Этот повод просматривался налицо и в случае, если бы Джо Байден объявил о таком решении и одобрении бить вглубь россии, то Трамп незамедлительно начал бы орать, что демократы толкают Америку к ядерной войне. Белый дом не боится никакой эскалации и ядерных угроз Путина, как и Конгресс, но в Америке есть не очень умные избиратели и Москва умело пользуется этим. Неужели в ОП этого не знают? Демократам сейчас нельзя терять даже полпроцента избирателей, чтобы остаться в Белом доме и удержать Сенат.

Нам неизвестно – что там написало в "мирном плане" Зеленского, однако там точно почти ничего не написано о необходимости более эффективного и действенного противодействия российской пропаганде. Москва ежедневно говорит о борьбе с "нацизмом в Украине" и это тиражируется на весь мир. Многим обывателям на Западе это проникает в сознание и те начинают верить в подобные небылицы. Киев в свою очередь отвечает на такие нападки слабо и порой неумело. Теперь представьте себе, что этот американский избиратель узнает о решении демократов бить чуть ли не по Москве, которая "сражается с украинскими нацистами". Это точно не надо сейчас Белому дому. Поэтому нет ничего удивительного в сдержанном отношении Вашингтона к просьбам Киева разрешить бить американским оружием вглубь российской территории и неважно по каким целям. Дождитесь ноября и там посмотрим. Более того – подскажите ОП, чтобы там изменили свою стратегию касательно противодействия российской пропаганде. Одних сообщений о варварских налетах россии на города и села Украины явно недостаточно для воздействия на умы избирателей как в Америке, так и в Европе.