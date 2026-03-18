Без Венгрии и Словакии: эксперты из ЕС в среду осмотрят поврежденный участок нефтепровода "Дружба" – медиа

Эксперты из стран Европейского Союза 18 марта посетят поврежденный российским обстрелом участок нефтепровода "Дружба" в Украине. Они проведут осмотр на месте, чтобы оценить масштабы разрушений и определить дальнейшие шаги по ремонту.

Об этом заявили источники Общественного, которые уточнили, что небольшая делегация европейских инженеров уже находится в Киеве. Логистикой их визита занимается представительство ЕС в Украине, а сама поездка координируется с украинской стороной. По словам собеседников, цель миссии – получить объективную техническую оценку повреждений.

Обзор перед саммитом

Ранее чиновник Еврокомиссии сообщал, что эксперты должны осмотреть повреждения "как можно раньше". Это связано с тем, что уже 19 марта лидеры ЕС соберутся на саммит, где будут обсуждать, в частности, разблокирование займа для Украины на сумму 90 миллиардов евро.

Он также отметил, что представители Словакии и Венгрии не будут участвовать в этой миссии. По его словам, ранее Будапешт просил о подобной проверке, однако доступ к объекту тогда не был предоставлен.

"Имеет смысл привлечь независимых экспертов для осуществления этого визита, и это положительно", – сказал чиновник. Он добавил, что Еврокомиссия обратилась к специалистам государств-членов, поскольку собственных экспертов по трубопроводам у нее нет.

Детали миссии

Осмотр состоится непосредственно на поврежденном участке нефтепровода "Дружба", который подвергся удару в результате российского обстрела. Основное внимание будет уделено техническому состоянию трубы, возможным утечкам и рискам для дальнейшей эксплуатации.

Накануне президент Владимир Зеленский в письме к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Совета ЕС Антониу Кошти подтвердил, что Украина согласилась на предложение ЕС о финансовой и технической помощи для ремонта. Ожидается, что результаты осмотра могут повлиять на решение о выделении средств и сроков восстановления работы трубопровода.

Что известно об атаке

27 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект критической инфраструктуры, связанный с нефтепроводом "Дружба". На месте вспыхнул пожар, а технологические процессы на объекте пришлось остановить.

По данным профильного издания, речь идет об узле в городе Броды, через который осуществляется транзит российской нефти в Венгрию и Словакию. После удара поставки через этот маршрут фактически прекратились.

Реакция Украины

12 февраля министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что транзит российской нефти через "Дружбу" остановили именно из-за атаки РФ. Он также обратил внимание на позицию Будапешта.

"Венгрия не выразила России никакого протеста по этому поводу. Они даже не могли произнести слово Россия. Двойные стандарты во всей красе", – сказал он.

В МИД Украины добавили, что Киев еще 27 января проинформировал венгерскую сторону об обстреле и последствиях. Там подчеркнули, что обвинения Украины в задержке поставок являются нелогичными.

Давление Будапешта и Братиславы

После остановки транзита правительства Венгрии и Словакии объявили о прекращении экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления поставок нефти. Параллельно звучали и другие заявления.

21 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна может прекратить поставки электроэнергии в Украину, если транзит не восстановят. Подобные сигналы прозвучали и со стороны венгерского правительства.

27 февраля премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил о создании совместной со Словакией следственной комиссии, которая должна была приехать в Украину для оценки состояния трубопровода.

Ситуация вокруг проверок

11 марта появилась информация о прибытии в Украину делегации из Венгрии во главе с государственным секретарем Габором Чепеком. Целью называли оценку состояния "Дружбы" и восстановление транзита.

Впрочем президент Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестно о таком визите. По его словам, венгерская сторона не согласовывала поездку с Министерством иностранных дел Украины.

Украина предложила Европейскому Союзу использовать нефтепровод "Одесса – Броды" как альтернативный маршрут поставки нефти. Это решение рассматривают на фоне риска повторных атак.

В Еврокомиссии отметили, что хотели бы возобновления работы "Дружбы". Но при этом подчеркнули: из-за угрозы новых обстрелов окончательное решение должна принимать Украина.

Ранее OBOZ.UA сообщал об угрозах Орбана запретить транзит товаров в Украину через Венгрию, чтобы заставить относить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Он называл перекрытие российской "трубы" политическим решением.

