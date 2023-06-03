'Без пуль, без взрывов, без ракет': Зеленский предложил России единственный 'дипломатический выход'

Российская сторона, которая регулярно подчеркивает свою приверженность к дипломатическому диалогу с Украиной, обязана вывести свои войска с ее территорий и прекратить регулярные атаки на мирные города. Пока этим занимаются Силы обороны, а значит, шансы на стол переговоров с Кремлем с каждым днем все меньше.

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Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью СМИ из Латинской Америки. Для президента предельно важно сохранить живую силу украинской армии, поэтому он призвал Россию остепениться.

"Я считаю, что мы деоккупируем наши территории. А каким образом для меня очень важно – терять людей или уменьшить потери. Если Россия хочет дипломатического направления, они должны выйти, не дожидаясь, пока у нас погибнет много людей, и мы вытолкнем их силой. Это значит без пуль, без взрывов, без ракет начать выходить из нашей территории", – указал украинский гарант.

Зеленский добавил, что весь цивилизованный мир увидел, чего стоят разглагольствования Кремля о желании мирных переговоров. Сегодня только он решает, будет освобождены населенные пункты Украины силовым или дипломатическим путем.

"Если ты хочешь со мной разговаривать и разговаривать с цивилизованным миром, ты должен не ждать, пока тебя выбьют силой. И выбьют. Потому что, выбивая силой и армией, мы теряем людей. Вопрос не во времени, Бог с ним, ради победы мы не устаем. Если мы выбиваем силой, то когда мы выдворим их с нашей территории, о чем им с нами говорить? Какой смысл уж говорить?", – размышляет лидер нации.

Напомним, что одиозный министр иностранных дел РФ Лавров обвинил именно Киев в том, что он отказывается от переговоров и не желает прекращать войну. В то время как Россия бомбит мирные украинские города и "мечтает о мире" одновременно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зеленский обратился к жителям Днепра, который вновь атаковали российские войска. Он заверил, что все военные преступления захватчиков будут раскрыты, а виновные за разрушенные судьбы и дома украинцев понесут наказание.

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