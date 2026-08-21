Бессмертный призвал Билецкого стать новым Коновальцем или Бандерой в истории Украины

Украинский военный, общественный и политический деятель, первый командир "Азова" Андрей Билецкий может сыграть такую же значимую роль для Украины, как и ведущие лидеры украинского национально-освободительного движения. Речь идет о таких фигурах, как Евгений Коновалец, Андрей Мельник, Степан Бандера и Роман Шухевич.

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Об этом пишет "Телеграф".

"Политическая система начинает возрождаться. Само общество выделяет лидеров, между ними возникнет конкуренция, а дальше эта конкуренция потребует системы, то есть политических сил. Это означает, что мы находимся в преддверии появления того, что будет называться "партия Залужного", партия еще кого-то. Мы находимся на этапе, когда украинская политика возродится благодаря появлению таких лидеров. И сейчас крайне необходимо, чтобы с правого фланга появился Билецкий. Хочет ли господин Андрей этого или нет, но ему придется сыграть роль Коновальца, Мельника, Бандеры, Шухевича", – убежден Безсмертный.

Евгений Коновалец, Андрей Мельник, Степан Бандера и Роман Шухевич – это ведущие лидеры украинского национально-освободительного движения прошлого века, возглавлявшие Организацию украинских националистов (ОУН) и Украинскую повстанческую армию (УПА). Они сыграли решающую роль в формировании идеологии и вооруженной борьбе за независимость Украины против тоталитарных режимов. Подпольное и военное сопротивление под их руководством стало символом и фундаментом современной украинской государственности.

Что известно об Андрее Билецком

До начала войны России против Украины Билецкий был известен как активист националистического движения. Он возглавлял организацию "Патриот Украины" и был одним из основателей Социал-национальной ассамблеи.

После начала российской агрессии в 2014 году он присоединился к созданию добровольческого подразделения, которое впоследствии получило название батальон "Азов".

В 2014–2019 годах он был народным депутатом Украины, а также возглавлял партию "Национальный корпус". После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Билецкий вернулся на военную службу. В 2025 году он стал командиром 3-го армейского корпуса – одного из крупнейших соединений Сухопутных войск ВСУ.