'Беспрецедентное решение': Европарламент отказался одобрить финансирование Совета ЕС, пока Украине не дадут новые Patriot

Европейский парламент не подписал финансирование Совета ЕС. Там поставили условие предоставления Украине новых систем ПВО Patriot.

О беспрецедентном решении сообщил в соцсети Х депутат Европарламента Ги Вергофстадт. Он эмоционально выступил в зале парламента и напомнил слова главы европейской дипломатии, что европейские страны имеют сотню систем Patriot, когда Украине нужны семь.

"Парламент отказывается выполнять бюджет Рады, пока Европейский совет не примет решение о поддержке Украины дополнительными противоракетными комплексами Patriot!" – написал Вергофстадт в соцсети Х.

Предложение евродепутата было встречено в зале бурными аплодисментами. Решения называют беспрецедентным событием. Его поддержали 515 евродепутатов, против было 62.

Напомним, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на заседании ЕП в Брюсселе 10 апреля заявил, что сумма помощи, предоставляемая Евросоюзом Украины для борьбы с вторжением РФ, уже приближается к 100 млрд евро. Расходы ЕС не чрезмерны, поскольку за недостаточную помощь Украине в защите ее свободы и независимости могли бы расплачиваться следующие поколения европейцев.

По его словам, разрешить Киеву упасть под давлением агрессии Москвы будет стоить для Европы гораздо больше.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Литовский евродепутат Андрюс Кубилюс заявил, что поддержка, которую страны ЕС и США оказывают Украине для борьбы с полномасштабным вторжением России, недостаточна для ее победы над агрессором. Для того, чтобы Украина получила преимущество в войне, ежегодно она должна получать не менее 100 миллиардов евро от союзников.

– Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что наша страна надеется договориться о поставках семи дополнительных батарей системы противовоздушной обороны Patriot. По его словам, в Киеве даже рассматривают вариант того, чтобы взять их в аренду.

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