Умеров инициировал кадровые чистки в Минобороны: кто возглавит Агентство оборонных закупок

Министр обороны Рустем Умеров решил уволить в министерстве чиновников, которые, по его словам, "провалили оборонные закупки". В частности, будет уволен заместитель Умерова Дмитрий Клименков и расторгнут контракт с руководителем Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой.

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Об этом министр сообщил 24 января в своем Telegram-канале. Он добавил, что Министерство обороны отзывает двух представителей государства по Наблюдательному совету АОЗ.

"Это станет прецедентом в истории государственного корпоративного управления, когда два независимых представителя Наблюдательного совета поддержали позицию государства, а уполномоченный государством представитель интересов государства проигнорировал рекомендации органа управления", – пояснил министр.

Умеров пообещал, что перезапуск Наблюдательного совета состоится в ближайшее время. Руководителем Агентства оборонных закупок будет назначен Арсен Жумадилов.

По словам Умерова, единственный критерий, который Министерство обороны ставит перед Агентством оборонных закупок – своевременно и в полном объеме обеспечить фронт всем необходимым вооружением.

"К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, "ливни" контрактов, "слив" информации (правоохранители обязательно еще проверят эти факты), пиар бездействия и невыполнение КРИ подчиненным предприятием МОУ. Закупки оружия, которые должны быть закрыты во время военного положения и полномасштабной войны, почему-то превратились в "Амазон", где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей. А масштабы этих закупок, которые были бы, по крайней мере, соразмерны пиару в СМИ, наши защитники на фронте так и не почувствовали", – объяснил свое решение Умеров.

Министр отметил, что в этом году Агентство оборонных закупок и Государственный оператор тыла имели одинаковые условия, но "одно агентство выполнило работу, другое – только создавало медийный шум". Соответственно результат ее работы неудовлетворительный.

"Мы меняем систему, чтобы результат был на фронте, а не в новостях", – сказал Умеров.

Сам Жумадилов утверждает, что согласился возглавить АОЗ.

"Это правда. Я согласился взять на себя ответственность за закупки летальной номенклатуры в, мягко говоря, сложное время. Построить системную работу по обеспечению армии – моя единственная цель. Я обещаю приложить максимум усилий, чтобы выполнить эту задачу. При этом остаюсь руководителем ГОТ", – сказал он.

Арсен Куатович Жумадилов 1985 года рождения – крымскотатарский общественный и политический деятель, работал в аппарате президента Порошенко, был старшим преподавателем кафедры политологии Киево-Могилянской академии, а с 2023 года работал гендиректором ГП "Государственный оператор тыла".

Имеет три высших образования. До оккупации Крыма Россией работал в корпоративном секторе в Украине и за границей. В 2014 году Жумадилов создал ОО "Крымский институт стратегических исследований", С начала полномасштабного вторжения России в Украину был мобилизован в ряды Медицинского командования Вооруженных сил Украины.

Разведен. Имеет двоих детей.

Как сообщал OBOZ.UA, суд арестовал экс-чиновника Минобороны и руководителя госпредприятия, которые по коррупционной схеме поставили на фронт лишь 200 непригодных пулеметов вместо 400 сертифицированных единиц, нанеся государству ущерб на 193 млн гривен. Оружие оказалось дешевым аналогом без технической документации.

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