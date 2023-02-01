Премьер Израиля заявил, что готов стать посредником между Украиной и РФ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности стать посредником между Украиной и Россией, если это будет необходимо. Также он подтвердил, что его страна после просьбы Соединенных Штатов передала ВСУ американские боеприпасы, хранившиеся на израильских складах.

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Об этом политик рассказал в интервью CNN. Журналисты написали, что "двойственная позиция Израиля" в отношении Украины была еще одним предметом разногласий среди союзников США. Иерусалим пытается достичь дипломатического баланса в отношениях с Москвой, и его критиковали за то, что он не был более решительным в осуждении действий РФ. Израиль регулярно отправляет помощь Украине, но, как напомнили в CNN, отказывается передавать оружие.

Отвечая на вопрос, будет ли он рассматривать возможность военной поддержки Украины, Нетаньяху ответил: "Я, конечно, рассматриваю это".

Также премьер подчеркнул, что противодействует Ирану в производстве оружия, которое потом используется против Украины. Как именно он борется с этим, Нетаньяху уточнять не стал.

Политик готов стать посредником между воюющими странами, если Украина, Россия и США попросят об этом. "Если меня попросят все соответствующие стороны, я, конечно, рассмотрю это", – сказал Нетаньяху.

Комментируя то, что Штаты также должны дать запрос о посредничестве Израиля, премьер-министр страны сказал: "На кухне не может быть слишком много поваров".

Он заявил, что в начале полномасштабной войны его неофициально просили выступить посредником. Тогда он отказался, поскольку был лидером оппозиции, а не премьером. Кто именно попросил его исполнить эту роль, Нетаньяху не раскрыл.

Что касается отношений с Россией, то израильский премьер признал: они сложные из-за военного присутствия РФ в Сирии.

"Потому что неподалеку, в нескольких милях отсюда, на нашей северной границе с Сирией, израильские и российские самолеты летят на расстоянии вытянутой руки друг от друга... Иран пытается закрепиться в Сирии прямо возле нашей северной границы, так же, как они это сделали в Ливане с "Хезболлой", – сказал Нетаньяху.

Как писал OBOZREVATEL:

– 30 января израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции заявили, что будут "работать вместе" над тем, чтобы у Ирана не появилось ядерное оружие.

– Израильский посол в Германии Рон Просор ранее заявил, что Израиль оказывает помощь Украине в противодействии российской агрессии, "но за кулисами и гораздо больше, чем известно".

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