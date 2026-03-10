'Батькивщина' добилась отклонения законопроекта о цифровых платформах, – Тимошенко

Команде "Батькивщины" удалось помешать намерениям власти ввести налогообложение продаж через популярные онлайн-платформы, в частности OLX и Prom.

Об этом сообщила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Верховная Рада провалила голосование за законопроект №14025, который предусматривал внедрение автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Документ поддержали лишь 168 народных депутатов.

Не хватило в зале парламента голосов и для того, чтобы отправить документ на повторное первое чтение и вернуть его субъекту законодательной инициативы на доработку.

"Наши усилия не были напрасными! Мы снова их сделали! Скандальный, антинародный, несправедливый законопроект 14025 отклонен. Налогообложения продаж на OLX и Prom не будет. Не нашлось у монобольшинства голосов на этот бред!" – написала на своей Facebook-странице Юлия Тимошенко.

В дальнейших планах команды "Батькивщины" – помешать внедрению налогообложения зарубежных посылок стоимостью до 150 € и НДС для ФЛП.

"В наших силах остановить и этот произвол Работаем!" – отметила Юлия Тимошенко.

Напомним, Юлия Тимошенко решительно выступала против налоговых инициатив власти и готова сопротивляться экономическому террору против среднего класса.