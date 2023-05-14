Коммунисты с чекистами собирались построить светлое будущее, а построили ГУЛАГ. Степан Бандера дрался не только с ними, но и с немецкими нацистами. Об этом в России не принято говорить. Пропаганда Москвы давно превзошла Геббельса. К чему бы не прикасались коммунисты и чекисты, все покрывалось плесенью и смрадом. Что самое мерзкое и отторгающее – они принялись убивать своих же граждан за честность и прямоту, а порой и ради устрашения остальных.

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Империя Советского Союза, созданная на крови, не могла долго существовать, однако ее самый большой осколок, - Россия, умудрился выжить и сегодня это самая большая "головная боль" для всего мира. Чтобы ни говорили и в Москве, только после 24 февраля 2022 года Россия обречена. Там пока этого не вполне осознали, хотя трепет от приближающегося краха уже поселился в их тлетворных душах и проник в их воспаленное сознание. Никто не хочет там умирать, но и никто не будет бомбить Москву, как делает Россия по отношению к Украине, это удел варваров. Однако пожизненное заключение ничем не лучше могилы.

Причина этой войны достаточно прозаична и понятна: Кремль и лично Путин не могли согласиться с революционным духом Украины и теми переменами, которые произошли в результате народного восстания. Проблема Украины лишь в одном – она проиграла информационную войну, развязанную Москвой после Майдана. И до сих пор кардинального перелома в этой войне нет, если мы говорим об остальном мире и самой России в частности. Взять хотя бы одиозного президента США Дональда Трампа, продолжающего твердить о каком-то мире с Москвой. Пропаганда сделала свое дело и россияне поползли в Украину как тараканы, которые почувствовали возможность там попировать. У тараканов нет мозгов и это загоняет их в ловушки. Отдавать свои жизни ради белой Лады готовы не все в России, однако таковых немало. Дуста в виде HIMARS и Storm Shadow на них хватит, только не надо забывать об украинских бойцах и мирных жителях, которые гибнут, попадая под огонь врага. Полностью нейтрализовать российскую способность бомбить и стрелять по украинским городам пока очень непросто.

Что бы ни делали и чтобы ни говорили в Москве, все это в пользу бедных. Экономика России начинает трещать по швам и очередные пакеты санкций ЕС и Соединенных Штатах будут добивать ее. Лазейки для параллельного импорта в Россию пока остаются и их придется усилиями Америки затыкать. Крылатые ракеты российской империи заканчиваются, остаются танки Т-34 и пулеметы Максим. О поставках западного вооружения в Украину лучше помолчать, его поступило больше, чем ожидают в Москве и пусть там гадают, а не точно знают – что, где и сколько? Вот когда начнем, тогда и "нальем".