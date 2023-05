Евгений Пригожин, Владимир Путин, товарищ Си, Jake Sullivan – что объединяет сегодня этих персонажей, выросших в столь разных вселенных? Все четверо страшатся украинской Победы и заинтересованы в сценарии "локального успеха" украинского наступления, которое привело бы к де-факто замораживанию конфликта.

Видео дня

Путин надеется продать такой исход своему глубокому пиплу как почетную ничью в его эпохальном столкновении со всем НАТО и сохраниться во власти.

Пригожин же планирует закогтиться и ворваться во Власть и Большую Собственность как Герой войны, почти взявший легендарный русский город Артёмовск, но получивший удар ножом в спину от предателей в Генштабе, во власти и на проклятой Рублевке Команда его высокооплачиваемых политтехнологов загодя озвучивает эти духоподъёмные тезисы уже сегодня. Листики со списками предателей (включая двух капризных карликов) Пригожиным прилагаются.

Император Си, публично вручивший Путину в Георгиевском зале Кремля ярлык на правлении в Московии до 2030 года, рассчитывает при ослабевшем и всецело зависимом от него Путине административно вернуть в родную гавань территории от Тихого Океана до Северного моря (о. Байкал), отторгнутые от Поднебесной в 19-ом веке. Ну, а экономически поглотить, конечно, и всю остальную Сибирь. Любой же иной правитель Московии, включая условного Пригожина, будет категорически противиться подобным планам. Более того, он постарается легитимизировать свою власть, обличая своего прокитайского предшественника.

С мотивами трех вышеперечисленными политиков с большой дороги все достаточно прозрачно.

Более замысловатым выглядит поведение блестящего выпускника Йельской школы права американского государственного деятеля Jake Sullivan. Прежде всего, он просто анатомически не способен выговорить два простых слова: ПОБЕДА УКРАИНЫ. Его речевые мышцы сковывает какая-то спазма и на выходе каждый раз появляется неудобоваримое "Не-поражение Украины". Вот за это самое не-поражение, за патовый сценарий, о котором мечтают сегодня и Путин, и Пригожин и Си, второй год подряд сражается внутри администрации США со сторонниками Победы Украины советник Президента США по национальной Безопасности. Он последовательно старался заблокировать поставки Украине HIMERS, PATRIOT, GLSDB, ABRAMS. Каждый раз Sullivan проигрывал своим оппонентам и все эти грозные вооружения в конце концов появлялись на поле боя в Украине. Но ценой затягивания их передачи были тысячи жизней украинских воинов. Так может произойти и на этот раз. Не возникнет никакой патовой ситуации. Украина одержит Победу. С F-16 или без F-16. Но разной будет цена, которую Украине придется заплатить за эту Победу.

P.S. Jake Sullivan всегда проходил у меня под рубрикой полезного буржуазного идиота. Очень полезного в последнее время для фашистского путинского режима. Но не более того. Надеюсь, что он так и останется в этой вполне респектабельной категории. Просто искренний фанатичный приверженец школы Realpolitik. Если, конечно, он не имеет никакого отношения к идущим сейчас под эгидой Валдайского клуба секретным российско-американским консультациям о "мире в Украине".

Валдайский клуб – преступная организация, созданная российскими спецслужбами для вербовки и координации работы своих агентов на Западе. Замыкается непосредственно на Путина, который регулярно принимает участие в активных мероприятиях Клуба, используя его как личный внешнеполитический инструмент. Самой яркой американской звездой ВК последнего десятилетия является, безусловно, старший научный сотрудник Rand Samuel Charap, беспрерывно солирующий в экспертном и пропагандистском пространствах в хорошо известном с советских времен классическом амплуа "трезвомыслящего прогрессивного американца".

Samuel Charap как наследник легендарных Dmitrii Simes и Тhomas Graham вырос уже до такого уровня, что высокие кураторы Валдайского Клуба доверили ему главную роль в своей "миротворческой миссии". Сначала Charap опубликовал на сайте Rand размышлизмы на тему "Avoiding a Long War. U.S. Policy and the Trajectory of the Russia-Ukraine Conflict".

Действительно, как избежать долгой войны? "Элементарно, Ватсон", – отвечает автор. "Уступить России и Крым, и Донбасс". Вполне в духе не-поражения Украины по Sullivan (кстати, они давно и хорошо знакомы, вместе служили в Госдепе еще при Хиллари Клинтон).

"Avoiding a Long War..." взята за основу для разработки итогового документа двухсторонней группой Валдайского Клуба.

Американскую делегацию возглавляет, естественно, Samuel Charap. Российскую – нет, не Лукьянов и Караганов, этих надо поберечь на случай провала операции. Их замещают вторые лица: Д.Суслов и В.Кашин. Тоже знатные внешнеполитические функционеры. Постоянный канал связи S.Charap – ВК в случае необходимости может в любой момент трансформироваться в hotlinе Sullivan-Путин. Что особенно актуально накануне и в ходе украинского наступления.