Согласно опросу Quinnipiac University от 21-25 марта, в котором приняли участие 1407 избирателей, Байден опять впереди прошлого президента — 48%:45%.

Впрочем, если перечень кандидатов расширить, впереди уже Трамп — 39%:38%.

Однако, добавляю я уже от себя, если Никки Хейли будет агитировать за Байдена, что не исключается и на что она сама намекала, перевес Байдена, наоборот, значительно увеличится, причём в первую очередь именно в тех штатах, которые колеблются и потому имеют решающее значение.

Несколько ранее был опрос от The Economist, согласно которому Байден тоже опережает Трампа — 45%:44%.

До этих опросов Байден был впереди аж в августе прошлого года, то есть он возвратился на тот уровень.

При таких обстоятельствах спикер Палаты представителей Майк Джонсон может изменить своё поведение в пользу демократов.

Тем более, что они ему пообещали не сдавать его в случае чего трампистам, как сдали его предшественника Маккарти, что теперь считают своей ошибкой.

Так что принятие помощи Украине становится более реальным, и каждый процент Байдена этот процесс ускоряет.

Следует, правда, учитывать и то, что Хиллари Клинтон в 2016 году тоже опережала Трампа по опросам и даже действительно набрала голосов почти на три миллиона больше, но не там, где, надо, и благодаря особенностям уникальной американской избирательной системы выборы тогда выиграл Трамп.

Сейчас, однако, важно не столько то, кто победит, сколько у кого лучше результаты по опросам, ведь именно они побуждают в эти дни американскую элиту принимать во внимание растущие проценты Байдена, свидетельствующие (в том числе) о поддержке американцами курса на содействие Украине.