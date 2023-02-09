Блог | Павел Климкин: Байден признал, что Путин потерял Украину

Байден в останньому інтерв'ю сказав просту і зрозумілу для нас річ - Путін втратив Україну.

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По-перше, це не тільки емоція - це фіксація нового геополітичного статус-кво. Претензії будь-якого російського режиму на "особливі" інтереси в Україні більше не сприймаються як даність для формування політики. Кремль і далі буде заважати і створювати проблеми, але не визначати.

І по-друге, США і Захід в цілому мають активно допомогти Україні стати історією успіху. "Розширення" Заходу має стати саме історією успіху на відміну, наприклад, від Афганистану, який ніколи частиною Заходу ніким не вважався.

Слова Байдена - це як відома натівська ідентифікація "свій - чужий" для літаків. Тепер ми стаємо "своїми" для Заходу. Це і є нове геополітичне статус-кво. Ну а далі звісно буде.