Байден и Шольц заявили, что не признают никаких изменений границ Украины оккупантами

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден заявили, что не признают легитимность никаких шагов, противоречащих территориальному суверенитету и целостности Украины. Они в который раз призвали Россию к немедленному прекращению боевых действий и выводу войск с территории нашей страны.

Об этом сообщили на сайте правительства ФРГ. Отмечается, что Шольц провел телефонный разговор с Байденом 5 мая, в котором политики обсудили продолжающуюся агрессивную войну России против Украины.

В правительстве Германии сообщили, что в ходе разговора стороны согласились в том, что Украина должна продолжать получать существенную и постоянную поддержку в осуществлении своего законного права на самооборону. Политики считают, что Россия должна немедленно прекратить боевые действия в Украине, вывести свои войска из Украины и тем самым восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины.

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Также Байден и Шольц решительно осудили недавние заявления российского руководства, направленные на дискредитацию демократически легитимного украинского руководства.

Напомним: ранее Шольц заявил, что Европа снимет санкции с России только после консультаций с Украиной по этому вопросу. Таким образом, ограничения не будут сняты, пока Кремль не договорится с Киевом на условиях, которые будут устраивать Украину.

"Мы сможем и захотим снять наши санкции только по согласованию с Украиной. Не думаю, что многие в Кремле это поняли", – сказал Шольц.

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден заявил о готовности введения новых санкций против России войны в Украине. Деталей новых ограничений он не назвал, однако сообщил, что проведет по этому поводу консультации с членами "Большой семерки".