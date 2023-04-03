Видео дня
"Бахмут – это Украина": у Зеленского отреагировали на громкое заявление Пригожина о "захвате" города
В Офисе президента Украины отреагировали на заявление владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о якобы "юридическом" взятии Бахмута. Там призвали спокойно реагировать на фейки.
С соответствующим заявлением выступил руководитель ОП Андрей Ермак. Он подчеркнул, что Бахмут – это Украина.
"Спокойно реагируйте на фейки тех, кто придумывает "победу", которой в реальности нет", – добавил Ермак.
Дополняется...