''Бахмут – это Украина'': у Зеленского отреагировали на громкое заявление Пригожина о ''захвате'' города

В Офисе президента Украины отреагировали на заявление владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о якобы "юридическом" взятии Бахмута. Там призвали спокойно реагировать на фейки.

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С соответствующим заявлением выступил руководитель ОП Андрей Ермак. Он подчеркнул, что Бахмут – это Украина.

"Спокойно реагируйте на фейки тех, кто придумывает "победу", которой в реальности нет", – добавил Ермак.

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