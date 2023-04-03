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"Бахмут – это Украина": у Зеленского отреагировали на громкое заявление Пригожина о "захвате" города

Анна Паскевич
Новости политики
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3,2 т.
'Бахмут – это Украина': у Зеленского отреагировали на громкое заявление Пригожина о 'захвате' города

В Офисе президента Украины отреагировали на заявление владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о якобы "юридическом" взятии Бахмута. Там призвали спокойно реагировать на фейки.

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С соответствующим заявлением выступил руководитель ОП Андрей Ермак. Он подчеркнул, что Бахмут – это Украина

"Спокойно реагируйте на фейки тех, кто придумывает "победу", которой в реальности нет", – добавил Ермак.

''Бахмут – это Украина'': у Зеленского отреагировали на громкое заявление Пригожина о ''захвате'' города

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