Авторитет Трампа "на волоске": в СNN указали на главный вызов с переговорами в Стамбуле

Накануне второго раунда мирных переговоров между Россией и Украиной, которые должны возобновиться в Стамбуле 2 июня, ситуация на фронте обострилась. И без того низкие ожидания относительно прорыва на переговорах стали еще ниже после серии масштабных атак украинских беспилотников по стратегическим объектам в глубоком тылу России.

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Об этом пишет CNN. Эти удары значительно уменьшили вероятность того, что любая из сторон готова изменить свою жесткую позицию, в частности "красные линии".

Пока все это разворачивается, все более разочарованный президент США Дональд Трамп, который ранее хвастался, что может быстро положить конец войне в Украине, теперь наблюдает со стороны, поскольку краеугольный камень его заявленной внешней политики выглядит явно шатким. Ни его давление на украинского лидера, ни его недавняя критика кремлевского диктатора, похоже, не подтолкнули обе стороны к мирному соглашению.

Трамп все еще имеет мощные рычаги влияния, если пожелает, например, введение жестких новых санкций, таких как те, что получили подавляющее большинство поддержки в Сенате США, или корректировка военной помощи США таким образом, что это резко увеличит расходы на продолжение боевых действий. Эти меры могут быть не решающими, но они будут посылать сигнал о преданности США делу.

Однако, по словам Трампа, у него есть соблазн просто выйти из переговоров, потому что это "война Байдена" или "война Путина и Зеленского". Однако такой "выход" из ситуации вряд ли возможен без серьезных последствий. Благодаря его личным заявлениям и действиям, вопрос Украины уже прочно связан с его именем и политической ответственностью США в целом.

Именно поэтому события на поле боя, а также в переговорных комнатах в Стамбуле, сейчас находятся под пристальным вниманием. Несмотря на все попытки Трампа дистанцироваться от конфликта, война в Украине все больше воспринимается как его собственный тест на международное лидерство.

Кроме этого, Кремль по-прежнему не представил письменного плана с конкретными требованиями в обмен на прекращение войны против Украины. Однако российские чиновники продолжают настаивать на таких условиях, как признание аннексированных территорий, демилитаризация, немедленная отмена санкций и так называемая "денацификация", включающая гарантии для русскоязычного населения.

Беспокойство относительно дальнейшего расширения НАТО к границам России, особенно к Украине, но и к другим странам, также постоянно вызывает недовольство Кремля, как и судьба сотен миллиардов долларов замороженных российских активов за рубежом.

В российских и западных СМИ звучат спекуляции относительно сфер возможных переговоров, и за результатами стамбульских внимательно следят на предмет любых намеков на гибкость. Но после того, что, казалось бы, было впечатляющим успехом Украины, разговоры о компромиссах Кремля могут пока быть исключены из рассмотрения.

"Украина вступает в этот второй раунд прямых переговоров, подкрепленная очевидным уничтожением российских стратегических бомбардировщиков и других важных воздушных средств", – отметили в CNN.

Накануне президент Владимир Зеленский изложил некоторые позиции Украины, включая безусловное прекращение огня и возвращение украинских детей, вывезенных в Россию. Но требования России к выводу украинских войск с территории, на которую она претендует, но даже не захватила, остаются неприемлемыми, тем более теперь, когда Украина показала, что все еще может наносить удары глубоко в тылу линии фронта.

Еще до последних ударов украинских беспилотников, на фоне подготовки к мирным переговорам в Стамбуле, Россия усиливала атаки на Украину, что, похоже, является ранней стадией нового летнего наступления.

В ночь на воскресенье, 1 июня, Россия осуществила одну из крупнейших атак БПЛА на Украину с начала войны – в ней было задействовано 472 беспилотника. В этот же день российский ракетный удар на учебном полигоне для украинских военных убил по меньшей мере 12 человек и ранил более 60.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Украины Андрей Сибига 1 июня отметил нежелание РФ договариваться о мире. Он отметил, что Москва до сих пор не передала никому свой "меморандум" с условиями завершения войны, однако осуществляет новые смертоносные атаки против Украины.

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