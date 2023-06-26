Австралия предоставит Украине пакет помощи на сумму $73,5 млн, в который войдут бронемашины: подробности

Правительство Австралии предоставит Украине новый пакет помощи на сумму 73,5 млн долларов США. В него, в частности, войдут 28 бронетранспортеров M113, 14 машин спецназначения, 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов.

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Кроме того, страна продлит беспошлинный режим для украинских товаров еще на 12 месяцев. Об этом заявил в понедельник, 26 июня, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, передает Reuters.

"Эта дополнительная поддержка будет иметь реальное значение, помогая украинскому народу, который продолжает проявлять большое мужество перед лицом незаконной, неспровоцированной и аморальной войны России", – сказал Альбанезе на брифинге в Канберре.

По его словам, новый пакет пакет помощи не связан с событиями в РФ в минувшие выходные, когда владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил бунт, отказавшись подчиниться власти в Кремле.

"Мы уже какое-то время работаем над этим предложением, чтобы представить его сегодня утром кабинету министров", – пояснил Альбанезе.

Премьер также прокомментировал запрет для России строить новое посольство рядом с австралийским парламентом в Канберре. По его словам, австралийское правительство приветствует решение Верховного суда Австралии отклонить иск РФ о том, чтобы помешать федеральному правительству взять под контроль землю, арендованную для строительства посольства.

"Мы ожидаем, что РФ будет действовать в соответствии с решением суда", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украина направила в Австралию запрос на информацию о состоянии 41 списанного истребителя F-18. Самолеты хранятся на авиабазе неподалеку от Сиднея.

– В Генштабе ВСУ показали, как инструкторы операции "Куду" армии Австралии тренируют украинских военных. По словам австралийских командиров, украинцы проявляют большую самоотверженность и быстро осваивают необходимые навыки.