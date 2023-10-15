Блог | Арестович – опасная ФСБшная консерва!
Его заявления о нашем проигрыше в войне, о тотальной коррумпированности Украины, о необходимости проведения выборов во время войны - все это полностью кремлевские нарративы.
Хотите действительно проиграть войну – слушайте таких, как Арестович!
Обращаюсь отдельно к украинским журналистам: в погоне за рейтингами предоставляя трибуну физической агентуре, вы работаете на нашего врага. Информационная гигиена – одна из важных составляющих нашей Победы.
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