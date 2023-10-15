Его заявления о нашем проигрыше в войне, о тотальной коррумпированности Украины, о необходимости проведения выборов во время войны - все это полностью кремлевские нарративы.

Хотите действительно проиграть войну – слушайте таких, как Арестович!

Обращаюсь отдельно к украинским журналистам: в погоне за рейтингами предоставляя трибуну физической агентуре, вы работаете на нашего врага. Информационная гигиена – одна из важных составляющих нашей Победы.