Аморально, когда в Раде сидит ОПЖЗ, а ВСУ из последних сил держат оборону, не имея достаточно средств, – Порошенко

Находящийся с визитом в Париже Петр Порошенко заявил, что не собирается мириться с аморальным поведением монобольшинства, которое игнорирует проблемы фронта и толерирует представителей ОПЖЗ в парламенте.

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Об этом он написал в соцсетях.

"Сегодня мы продолжаем работать во Франции, Париже. И вчера, и сегодня состоялись встречи с правительством, с руководством министерства иностранных дел, с руководством комитета по иностранным делам и безопасности Сената и с руководством комитета иностранных дел Национальной Ассамблеи", – сообщил пятый Президент.

"Почему это так важно сейчас? Потому что Украина стоит перед вызовами. Мы должны обеспечить объединение Европы, потому что отдельные страны демонстрируют неопределенность мирного процесса, прекращения войны, поддержки Украины и интеграции Украины в ЕС и НАТО. Мы обязательно координировать свои усилия с президентом Франции, потому что на него возлагается сейчас непростая задача лидерства, обеспечение возможного размещения военного контингента на территории Украины, поддержка позиции для переговоров с американскими партнерами", – констатирует Порошенко.

"Мы не остановимся, интересы Украины для нас приоритет", - сказал Порошенко. Он также поблагодарил всех, кто выразил поддержку после решения Регламентного комитета.

"Всем, кто мне написал сегодня смс, всем, кто выразил поддержку через социальные сети, даже тех, от кого я услышать этого не ожидал, очень спасибо. Вы сегодня не Порошенко поддерживаете – вы поддерживаете свободу, демократию и Украину", – подчеркнул лидер партии.

"Вторая позиция. Я хочу подчеркнуть: нас не остановят. Бьют не по Порошенко – они стреляют в ногу Украине, что очень плохо", – считает пятый Президент.

"Я вернусь – мы со всем разберемся. Что это там за заседание одно, что это вы дальше собираетесь бездельничать полгода. Вы хотели о морали поговорить – так вот безнравственно, когда в Покровске, в Купянске, в Курске наши военные из последних сил держат оборону, когда вы в парламенте не нашли сил выгнать "пятую колонну" путина ОПЗЖ, а объединившись с ними хотите мочить Порошенко. Когда у вас нет желания передать деньги военным, в том числе те, которые военные сами платят в виде НДФЛ, профинансировать оружие. А вы цинично, издеваясь, говорите: пусть вас, военные, финансирует Порошенко", – заметил лидер партии.

"Я финансирую армию. Уже более 6,5 миллиардов. Сегодня, когда я в Париже, наша команда находится вместе с украинскими артиллеристами, вместе с 43, 47 бригадами, вместе с украинскими разведчиками, вместе со спецназовцами. Они получают от нас то, что им не дало государство. "Теплые" "Мовики", оптоволоконные FPV-шки, FPV-шки с машинным зрением, колеса, бани, обогреватели и многое другое. Это настоящая работа, которой я занимаюсь. Международная парламентская дипломатия – это настоящая работа, которой я занимаюсь. И не надейтесь, что я вам спущу ваши коррупционные сделки, которые вы пытаетесь творить в парламенте, пользуясь моим отсутствием. Ничего у вас не получится", – предупредил Петр Порошенко.