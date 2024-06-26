Агрессор будет привлечен к строгой ответственности: Порошенко приветствовал решение ЕСПЧ по Крыму

Пятый президент Петр Порошенко приветствовал решение Европейского суда по правам человека о признании российской власти ответственной за нарушение прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя. Как известно, первая жалоба по этому делу была подана в ЕСПЧ еще в 2014 году.

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Порошенко напомнил, что Украина активно противодействовала попыткам Москвы навязать миру собственный захватнический сценарий с первых дней российской агрессии и временной оккупации Крыма в 2014 году. Об этом он написал в соцсетях.

"С первых дней российской агрессии и временной оккупации Крыма в 2014 году Украина активно противодействовала попыткам агрессора навязать миру собственный захватнический сценарий и системно, а не декларативно, работала над восстановлением международного права и справедливости", - отметил Порошенко.

"Важно, что есть юридическое опровержение мифов россии относительно ситуации с правами человека на оккупированном полуострове. Более того, решение ЕСПЧ подтвердило, что нарушение прав человека фактически является государственной политикой российского режима. То есть это та репрессивная политика, которая используется кремлем для уничтожения любого сопротивления оккупации — из-за репрессий и запугивания", – констатирует Петр Порошенко.

"Другими словами – все заявления москвы о поддержке так называемого русского мера не больше, чем фикция, которая держится исключительно на силе и страхе. Это тот почерк, который был и присущ москве на протяжении веков в разных ее инкарнациях – будь то царская россия, советская тюрьма или нынешняя так называемая федерация. Нынешнее решение трудно переоценить, поскольку видим, что крымская модель оккупации активно применяется москвой на оккупированных территориях Украины", – считает лидер партии.

"Рад, что наш иск в ЕСПЧ в 2014 году сработал! Искреннее благодарность всем причастным, которые долгие годы работали над доведением этого дела до логического завершения. Справедливость будет восстановлена, а агрессор будет привлечен к серьезной ответственности", – убежден Порошенко.