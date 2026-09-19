"Агрессия России усиливается": в ЕС призвали партнеров срочно помочь Украине с деньгами

Европейский Союз призывает международных партнеров, в частности Великобританию и Японию, оказать финансовую помощь Украине. Это происходит на фоне напряженной ситуации в преддверии зимы и роста дефицита украинского бюджета.

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Вопрос экономической поддержки Киева станет одним из первых в повестке дня европейских чиновников, когда они встретятся со своими коллегами в Нью-Йорке (США) в ходе Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

"Когда мы предлагали заем в поддержку Украины, идея заключалась в том, что он должен покрыть около двух третей финансовых потребностей Украины, а еще одну треть должны покрыть другие международные партнеры", – пояснил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Ранее в этом году ЕС одобрил пакет кредитов на 90 миллиардов евро (103 миллиарда долларов) для Киева на 2026–2027 годы, но военные расходы уже привели к дефициту около 27 миллиардов долларов. Международный валютный фонд совместно с комиссией оценивает, насколько существенным будет этот показатель в следующем году.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, дефицит в 2027-м может достичь по меньшей мере 32 миллиардов долларов, но речь идет лишь о предварительных прогнозах.

"Украина сталкивается с более значительными потребностями в финансировании, поскольку агрессия России – раз уж на то пошло – даже усиливается. За относительно короткий срок мы должны устранить этот разрыв", – признал еврокомиссар Домбровскис.

Он ожидает, что Киев выполнит план реформ, согласованный с донорами, и тогда процесс пойдет быстрее.

Неназванные источники Bloomberg отметили, что любой прогресс в реформах, а также финансовая поддержка со стороны третьих стран "поможет высвободить дополнительные средства из бюджетов государств ЕС".

Некоторые члены Евросоюза вернулись к идее использования замороженных российских активов, тогда как другие считают приемлемым решением выпуск дополнительных совместных долговых обязательств.

Как писал OBOZ.UA:

– Правительство разработало проект госбюджета на 2027 год, который должна принять Верховная Рада. Главный финансовый документ страны разработан с учетом достаточно пессимистичного сценария продолжения войны в течение всего следующего года.

– Еще 14 сентября премьер-министр Сергей Корецкий предупреждал, что ситуация с государственными финансами близка к критической. Он просил депутатов ВР Украины как можно скорее принять законопроекты, от которых зависит получение международных траншей.

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