'Агент Сороса': Сиярто обиделся на Туска, обвинившего Орбана в игре в команде Путина

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто высказал претензии в адрес премьер-министра Польши Дональда Туска. Он назвал главу польского правительства "агентом Сороса".

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Также он выдал, что Венгрия не намерена "расплачиваться за чужие войны". Об этом Сиярто заявил в своем Facebook.

По словам главы венгерского МИД, Туск не может понять, каково отстаивать интересы своей страны, когда являешься "агентом Сороса". Сиярто заявил, что Венгрия не собирается "расплачиваться за чужие войны" и не будет ставить под угрозу поставки энергоносителей.

"Агенту Сороса это может быть трудно понять, но, когда дело доходит до команд, мы играем за венгерскую сборную. Вот почему мы представляем интересы Венгрии: мы не намерены продолжать расплачиваться за чужие войны и не позволим никому поставить под угрозу безопасность наших поставок энергоносителей. Потому что для нас Венгрия – на первом месте", – заявил Сиярто.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на угрозы венгерского коллеги Виктора Орбана, когда речь шла о блокировании санкций Евросоюза против страны-агрессора. Политик заявил, что тогда станет очевидным, что его венгерский коллега "играет за Путина".

Ранее стало известно о том, что Венгрия готова разблокировать продление санкций в отношении России, если Украина возобновит транзит российского газа через свою территорию. В то же время, в Будапеште хотят гарантий, что такая же судьба не постигнет транзит нефти из РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, венгерский премьер неоднократно призывал снять санкции с России, а также поддержал президента США Дональда Трампа в стремлении окончить войну в Украине даже путем прекращения финансовой поддержки Украины. Однако угрозы американского лидера продлить санкции против РФ, если та не подпишет мирное соглашение с Украиной, застали венгерское правительство врасплох.

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