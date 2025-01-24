Орбан согласился продлить санкции против России при циничном условии: какое требование выдвинул

Венгрия готова разблокировать продление санкций в отношении России, если Украина возобновит транзит российского газа через свою территорию. В то же время в Будапеште хотят гарантий, что такая же судьба не постигнет транзит нефти из РФ.

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Об этом, как сообщает 24.hu, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Выступая на местном радио, он пожаловался, что Европейский Союз поддерживает Украину сильнее, чем страны Центральной Европы, которые входят в состав ЕС.

"Если Украина хочет получить нашу помощь, например, путем введения санкций против России, то, пожалуйста, пусть перезапустит газовый маршрут", – сказал Орбан. По его словам, для этого понадобится "один телефонный звонок из Брюсселя".

Венгерский премьер добавил, что призвал Евросоюз надавить на Украину с целью возобновления транзита российского газа. И пока ЕС рассматривает его требование, он был вынужден "нажать на экстренный тормоз" по возобновлению санкций против РФ. Без единогласной поддержки всех 27 государств-членов ЕС после 31 января санкции прекратят свое действие.

При этом Орбан требует от Украины гарантий защиты от возможных атак на основной альтернативный маршрут поставок российского газа в Венгрию – "Турецкий поток". Также он хочет, чтобы транзит нефти в Венгрию через Украину также был защищен от возможной приостановки.

Ранее венгерский премьер неоднократно призывал снять санкции с России, а также поддержал президента США Дональда Трампа в стремлении прекратить войну в Украине даже путем прекращения финансовой поддержки Украины. Однако угрозы американского лидера продолжить санкции против РФ, если та не подпишет мирное соглашение с Украиной, застигло венгерское правительство врасплох.

23 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна планирует проконсультироваться с администрацией Трампа, прежде чем будет принято окончательное решение касательно санкций против РФ. Он сказал, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 27 января.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в случае отмены санкций ЕС будет вынужден разморозить суверенные российские активы на 500 млрд долларов, которые хранятся в банках Евросоюза. На этот случай в ЕС разрабатывают запасной план, в рамках которого могут обратиться к королю Бельгии, чтобы тот задействовал закон 81-летней давности и не помешал передаче российских активов.

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