Адвокаты Порошенко предостерегли власть от давления на судей Верховного Суда по делу о санкциях

Адвокаты Петра Порошенко предполагают, что власть может осуществлять давление на судей Верховного Суда, которые 3 апреля должны объявить решение по иску пятого президента относительно незаконных санкций. Они также отметили, что представители власти всячески затягивают судебный процесс, который начался более года назад.

"Кодекс административного судопроизводства требует от субъекта властных полномочий, как только гражданин обращается в административный суд, сразу представить все доказательства законности его действий. То есть в нашем случае президент Украины Зеленский должен был еще 14 месяцев назад, после того, как он принял это незаконное решение о санкциях, предоставить свои обоснования, для чего он это сделал до сих пор. Мы понимаем, что никаких правовых оснований для наложения на Петра Порошенко санкций президент Зеленский не имел тогда, не имеет и сейчас", – констатирует Головань.

"И президент Зеленский, и его окружение, и те, кто самопредставляют его в административном суде понимают, что их позиция проигрышная, что действия по наложению санкций были незаконны, и поэтому единственным для них вариантом является затягивание процесса", – говорит адвокат.

"К сожалению, заседание, которое у нас запланировано на 3 апреля, мы не убеждены, что и оно состоится. Мы, наблюдая за тактикой наших оппонентов, убеждены в том, что что-то произойдет. Мы не знаем пока, что. Кто-то заболеет, будет воздушная тревога, исчезнет свет. Я бы хотел ошибиться, но мы не в такой ситуации, чтобы просто надеяться, что все будет хорошо. Мы вообще обращаемся публично по этому поводу, что было заседание 3 апреля", – отмечает адвокат Порошенко.

"У нас есть основания опасаться того, что на суд может происходить давление. Понимая, что президент не может рассчитывать затянуть этот процесс в бесконечность, мы опасаемся, что может произойти фактическое давление на судей. Что ситуация пока не сводится к затягиванию процесса и избежанию проигрыша путем избежания решения суда, а фактически может происходить такое давление. Для нас будет определенным индикатором, будет ли этот процесс снова перенесен из основного зала, который позволяет разместить слушателей, прессу, дипломатов, которые приходят на этот процесс. Или снова будет он перенесен в маленький зал, который физически не может поместить всех. И в случае, если мы услышим, что снова существуют "уважительные" причины для перерыва, для отложения заседаний, общество и медиа будут критически воспринимать такие заявления. Потому что это маркер ненормальности этого процесса. Он касается не только Порошенко, он касается общей ситуации в стране", – отмечает адвокат Илья Новиков.

"Санкции подавались с самого начала президентом Зеленским как прежде всего инструмент международного влияния. Мы зависим от наших партнеров, от европейцев в вопросе, являются ли санкции эффективными, или они только декоративные. И санкции против Порошенко, указ о введении решения СНБО содержит пункт о том, что МИД Украины обязан уведомить партнеров и просить их продублировать санкции. Санкции против Порошенко не продублированы и никогда не будут продублированы. А процесс, который у нас сейчас происходит в суде, отслеживается, за ним следят. Сейчас санкции – это лишь декорация, которая может работать как инструмент давления на внутреннюю оппозицию", – констатирует Новиков. Он также сообщил, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Петра Порошенко.

"Основной иск о признании незаконными санкций еще не рассмотрен Верховным Судом Украины, но кейс в целом, поскольку он касается в том числе нашего замечания, которое мы выносили на рассмотрение Верховного Суда, есть ли нормальная ситуация, когда нельзя приостановить действие указа о санкциях. Нам ответили – нет, указы президента вообще не останавливаются. Сейчас ЕСПЧ в очень необычной манере, потому что обычно такие дела на этом этапе не рассматриваются, открыл производство, о чем сообщил представителям Петра Порошенко", – отметил Новиков. "Это означает, что это дело в целом уже находится на рассмотрении в ЕСПЧ, что означает повышенное внимание к нашей ситуации", – отметил адвокат.

"Когда мир наблюдает за такими нашими процессами, он понимает, что до реализации принципа верховенства права в Украине еще далеко", – резюмирует Игорь Головань.