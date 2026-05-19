Адвокаты подали в ЕСПЧ еще две жалобы по делу Порошенко

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению дело лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко, адвокаты подали еще две жалобы.

Об этом сообщил Илья Новиков во время брифинга.

"Первая – это по обжалованию санкций, которые президент Зеленский ввел против Порошенко в феврале 2025-го года. У нас есть официальный документ из Верховного Суда о том, что суд уже перешел на стадию, которая предшествует принятию решения. Мы надеялись, что 5 января этого года будет принято решение. Этого не произошло. Процесс, который должен был бы по закону быть завершен за 2 месяца, длится уже 15 месяцев, и следующее заседание назначено на 30 июня, но у нас нет никакой гарантии, что и оно не будет сорвано", – констатирует Новиков.

"Поэтому мы обратились в ЕСПЧ с жалобой на нарушение разумных сроков производства. ЕСПЧ уже открыл одно производство в контексте этой ситуации, мы надеемся, что наша новая жалоба будет приобщена и будет так же рассмотрена, производство по ней будет открыто очень быстро", – сказал адвокат.

"И второй кейс – это так называемый travel ban, о постановлении КМУ, которым исполнительная власть запрещает законодательной власти, народным депутатам без приказа о командировке выезжать за границу. После того, как юристы Порошенко в ноябре выиграли это дело и уже вступило в законную силу решение 6-го апелляционного суда, по кассационной жалобе Кабмина Кассационный административный суд остановил действие этого решения, открыл производство, и уже полгода дело парализовано", – констатирует Новиков.

"Нарушения носят системный характер, события не могли выглядеть таким образом без определенного давления на суд и вмешательства в деятельность судебной системы. Поэтому мы надеемся, что ЕСПЧ защитит украинское правосудие и украинскую судебную систему от давления и вмешательства со стороны исполнительной власти", – говорит Новиков.

Адвокат Игорь Головань отметил, что в условиях военного положения власть получила дополнительные рычаги для давления на судебную систему: "весь мир видит, что украинская власть выбрала тактику блокирования защиты прав граждан в судах путем затягивания судебных решений. Существует практика, когда ЕСПЧ признает, что эффективных средств защиты прав судебных в стране нет. И факт затягивания судебных процессов сверх любых разумных сроков – это один из таких случаев, когда ЕСПЧ вмешивался и выносил соответствующие решения".

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко заявил, что вмешательство исполнительной власти в правосудие препятствует европейской интеграции. "Исполнительная власть из-за своих политических интересов, из-за желания обмануть систему такими нечестными ходами, затягивая дело, фактически бьет по Украине. Практически во всех документах и Европейского парламента, и Европейской Комиссии, и Европейского Совета, то есть всех управляющих органов ЕС напрямую содержится отсылка на препятствование правосудию, упоминается и неправомерность санкций в отношении Петра Порошенко, и упоминается так называемый travel ban, то есть ограничения в командировках народных депутатов", – напомнил Павленко.

"У многих представителей нашей команды есть наработанные связи, есть взаимное доверие, чего, к сожалению, нынешняя власть часто не имеет в отношениях с зарубежными партнерами. Можно добиваться результатов, которые работают в пользу страны по оказанию помощи, по увеличению давления на Россию, по расширению, а не сужению санкций", – говорит Павленко.

"Еще по состоянию на прошлый год власть строила систему, что у нас есть один дипломат, которого зовут Ермак. Вся система международных отношений была направлена на пустопорожние саммиты мира, подписывались какие-то бумажки, которые громко назывались соглашениями о безопасности, которые таковыми не являлись, и весь ресурс страны тратился впустую. Но даже после увольнения Ермака с должности мы видим попытки продолжить историю, что у нас есть какие-то эксклюзивные дипломаты, а всем остальным нельзя участвовать в решении вопросов Украины", – констатирует народный депутат.

Павленко отмечает – такой подход нанес существенный вред Украине, в частности, сотрудничеству с США, а также ускорению европейской интеграции, потому что этот ускоренный механизм был разрушен.

"Еще в декабре прошлого года был согласован список Качки-Кос по 10 первоочередным реформам, где есть независимость судопроизводства и перезагрузка ГБР, другие вопросы, которые являются первоочередными для восстановления доверия с европейскими странами. Движения до сих пор нет, мы не видим соответствующих законопроектов исполнительной власти. И теперь еще исполнительная власть препятствует народным депутатам в том, чтобы в контактах с коллегами усилить доверие и взаимодействие. Поэтому мы убеждены, что обращение в ЕСПЧ, решение которого является правоустанавливающими в Украине и должны выполняться, закончит это затягивание и наконец позволит сделать реальные шаги в Европу", – резюмирует Павленко.