'Абсолютно неприемлемо': США и Израиль раскритиковали ответ ХАМАС относительно перемирия в секторе Газа

Ответ ХАМАСа относительно мирного соглашения об обмене заложниками с Израилем не устраивает ни Белый дом, ни Иерусалим. Он является "абсолютно неприемлемым".

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Такое заявление сделал спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф. Вслед за американским чиновником свою позицию опубликовала канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В ней ответ ХАМАС трактовался как отказ.

По словам Виткоффа, ХАМАС должен принять выдвинутое США рамочное предложение как основу для непрямых переговоров, которые можно будет начать уже на этой неделе.

"Только так мы сможем заключить соглашение о прекращении огня на 60 дней в ближайшие дни, когда половина живых заложников и половина погибших вернутся домой к своим семьям и когда мы сможем провести на непрямых переговорах предметные переговоры в духе доброй воли, чтобы попытаться достичь постоянного прекращения огня", – подчеркнул политик.

В свою очередь Нетаньяху заявил, что в то время, как Израиль согласился на обновленную схему Уиткоффа ради освобождения наших заложников, ХАМАС продолжает придерживаться своего отказа.

"Как сказал специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, ответ ХАМАС неприемлем и отбрасывает ситуацию назад. Израиль продолжит свои действия по возвращению заложников и разгрому ХАМАС", – говорилось в заявлении.

Ранее сообщалось, что палестинская группировка ХАМАС в субботу, 31 мая, ответила на предложение о прекращении огня, переданное спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Боевики готовы отпустить 10 израильских заложников и отдать тела еще 18.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что правительство Израиля одобрило план американского президента Дональда Трампа по временному прекращению огня в секторе Газа на 60 дней. Группировка ХАМАС тогда еще изучала предложение.

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