А давайте разберем ситуацию с этим (еб*^^ тупым) популизмом про "3000 км бесплатно" в плоскости "почему так произошло"?

Очень сухо и объективно:

Далее текст на языке оригинала.

Отже, більшість політиків схильні до популізму заради рейтингу. В тому числі, за рахунок поганих рішень для держави і грошей платників податків.

Тому для того, щоб обмежити вплив політиків на рішення державних компаній (а саме така є УЗ) та і взагалі на фінансові питання, в державі існує багато інструментів "балансу та противаг".

Давайте їх перерахуємо:

Наприклад, у самого політика існує система радників, які оцінюють ідею і можуть надати альтернативну думку.

Є Уряд, який як раз відповідає за виконавчу гілку влади, і може відмовити в реалізації рішення;

В Уряді є Міністр фінансів, який може не надати дозвіл на видалення коштів на таку ідею. Або переконати, що їх немає/ краще інвестувати в щось інше;

Є профільне міністерство (в нашому випадку це МінВідновлення), яке відповідає за нормальну роботу компанії УЗ;

Є Наглядова Рада УЗ, яка отримує мільйоні зарплати, саме для того, щоб захистити компанію від політичних рішень, які можуть нашкодити її інтересам;

Є Парламент, який може не надати гроші в Бюджеті або навіть заборонити своїм рішенням таку ідею;

Врешті решт, є Рахункова палата та ДАСУ, яки мають теж показати обʼєктивно чому це погана ідея…..

Але ( ) в нашому випадку жоден, жоден з цих запобіжників не те що не спрацює, а навіть теоретично навіть і не думає хоч якось виконати свою функцію. Просто буде робити вигляд свого існування, до речі, в більшості випадків, теж на гроші платників податків….

Тож хвора система державного управління – породжує хворі рішення.

А спотворена, роздерта 6-ть років всіма видами силовиків, внутрішньородової боротьби, спустошена і повністю втративша будь-яку спроможність на субєктність система – породжує такі самі потворні рішення.

І якщо ви думаєте, що це тільки з популізмом так у нас зараз – то ні. Це просто один з тисячи прикладів, який демонструє як раз не виключення, а вже традиційний шлях прийняття рішень в країні….