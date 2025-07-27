На днях, комментируя иммиграцию в Европу, Трамп посоветовал европейцам "взять себя в руки", а иначе "Европы больше не будет".

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Так вот, то же самое вскоре может коснуться и Украины, поскольку:

с одной стороны, уже сейчас, ссылаясь на Минсоцполитики, пишут, что в 2050-м году в Украине "своих" останется лишь 25 млн (вследствие не столько гибели во время войны, сколько невозвращения после войны, дополнительного выезда ещё позже и прочих современных демографических факторов - возраста/рождаемости/смертности),

а, с другой стороны, активно называют в качестве наиболее привлекательных и при этом наиболее реальных стран, которые могут стать источниками необходимой нам трудовой миграции, азиатские Бангладеш (даже чаще почти полуторамиллиардной Индии), Индию, Пакистан, а также африканские Кению и Эфиопию, реже - азиатские Непал, Мьянму, Таиланд, Лаос, Камбоджу, а также латиноамериканские Колумбию и Гватемалу.

Ну а с учётом совсем иных традиционных демографических особенностей соответствующих наций-"доноров" (конечно, в трудовом, а не финансовом смысле) уважаемых приглашённых гостей со временем станет у нас больше, чем представителей современных национальностей Украины.

Ещё до полномасштабной войны плотность населения в нашей стране составляла около 70 человек на квадратный километр, а, к примеру, в Бангладеш тот же показатель составляет сейчас где-то 1150, то есть в 16 с лишним раз больше, что, безусловно, само по себе ещё ничего не означает, однако же говорит об определённой разнице в способности заполнять собой пространство…

(Впрочем, в мордоре в скором времени китайцы должны уже вытеснить привычных узбеков с таджиками.)