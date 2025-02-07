Главный критерий — 70+. Например, Андропов, умерший в 69, уже не попадает.

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Критерий другой — известность в мире. То есть попали не лишь бы кто.

Возраст приводится по количеству именно полных прожитых лет на момент прекращения полномочий, в том числе из-за смерти, а для действующих руководителей — по состоянию на сейчас. Например, по Тито, умершему за 3 дня до 88-летия, указано 87.

Буква "о" означает "официально", то есть у кого-то могут иметься сомнения относительно настоящего возраста.

Буква "ф" означает "фактически", то есть деятель мог занимать на момент прекращения полномочий какую-то непрезидентскую должность, хотя фактически всё равно являлся первым лицом в государстве.

Итак:

Мугабе 93; Тито 87; Мао ф 82; Байден 82; Кастро ф 81; Мандела 80; Келлог 80; Трамп 78;

Меир ф 76; Брежнев 75; Нетаньяху ф 75; Сталин ф 74 о; Пиночет ф 74; Черненко 73; путин 72 о; Си 71.

Для Келлога сделано исключение, остальные — фактические руководители государств.

При равном возрасте — раньше в перечне идут те, кто раньше и жил.

Так вот, замечу: все три американца — в первой половине перечня, то есть старейшие!

А дряхлые Брежнев и Черненко — во второй, то есть среди самых младших! (Андропов, напомню, сюда и вовсе не попал: слишком юный!)

Когда-то американские советских называли геронтократами. Даже был анекдот: Брежнев встречал иностранных гостей аэропорту, Черненко же — лишь возле кремля, потому что Брежнев был на батарейках, а Черненко — от сети…