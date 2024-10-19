У нас словно появился дополнительный повод для уныния и умирающей ямы. Но надо присмотреться внимательнее к этой теме и может тогда не будет повода посыпать голову пеплом.

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Якщо ми думаємо, що росіянам корейці потрібні, щоб кардинально змінити ситуацію на фронті, то це означає, що ситуація у росіян, які нещодавно оперували контингентом у 500 тисяч людей, дуже погана.

І тоді треба радіти, що їм стали конче потрібні ці корейці.

Якщо ми думаємо, що у росіян все добре і є цей контингент у 500 тисяч людей, то додаткові 11 тисяч голодних корейців, а це лише 2 відсотка, взагалі ні на що не вплинуть.

Але питання, нащо так напрягатись Путіну щоб притягти корейців, які ні на що не вплинуть? Північно корейський диктатор точно ж продав ці душі дуже дорого.

І якщо снаряди Путін закуповує у масштабах і зрозуміло, навіщо йому йти на домовленості щодо цього з Північною Кореєю, а це робиться точно не безкоштовно і має політичні наслідки у світі, то навіщо робити схожі кроки для залучення додаткових 11 тисяч людей. І це ж не лютий спєцназ, відомий у всьому світі.

Причому росіяни нещодавно стверджували, що наймають щомісяця по 30 тисяч людей. Навіщо ім третина цього, що йде за дуже дорогою ціною і потребує дуже значних адміністративних зусиль. Вони ж російською навіть не говорять. Управляти цими людьми - це буде складна задача.

То про що нам це говорить?

Путін хотів здійснити складну операцію, яка мала б мати психологічний ефект? Продемонструвати коаліцію?

Чи міф про нескінченні російські ресурси є таки міфом і для них навіть дорогою ціною важливо залучити додаткові 11 тисяч людей? І Путіну конче потрібно до виборів в США не показати слабкість, не дати всім побачити, що він побудував потьомкінську "дєрєвню" потужноі потужності російської армії, яка здатна наступати вічно? Може Путін зробив ставку на перемогу Трампа і хоче дотягти за будь-яку ціну до 6 листопада і йому потрібно щоб до цього часу ніхто не побачив, що і його економіка і його армія, виснаженні?