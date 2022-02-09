В детстве, живя в военном городке Чернобыль-2, мне казалось, что мы с местной детворой знали всё в округе и ходили гулять чуть ли не на 10 километров в глубину леса. Но правда в том, что в 5 километрах от нас находилась военная часть с ракетным расчетом, которая и прикрывала наш военный городок. На ней были расположены большие ракеты земля-воздух, и сам объект считался первоочередным для ликвидации врагом, потому как имел стратегически важное значение. Этот военный объект буквально защищал ту улицу, по которой я ходил в школу. Но об этом тогда мы совсем ничего не знали.

Во время подготовки подкаста "26 апреля" я отыскал воспоминания и узнал факты, которыми дальше поделюсь с вами.

- Я помню, что у нас радиация была выше нормы, но она была не колоссальной. Тогда в 1986 году радиацию измеряли в рентгенах, а сейчас её измеряют в зивертах. Принято считать, что наша безопасная дневная доза радиации - 20 микрорентген в час. После взрыва выяснилось, что радиация распространялась странным неоднородным образом, и самое высокое превышение нормы было на дозиметре в 500 метрах от реактора, где была столовая строителей. Там радиация была 110 рентген в час - это в 5 500 000 раз выше нормы.

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- Сложно до этого даже додуматься, но даже в разных частях одной только Припяти уровень радиационного загрязнения мог кардинально отличаться. Много радиации выпало и осело на почве в разных количествах, где был 1, где-то 20, а где-то 110 рентген в час. И это уже после того, как с реактора слили воду и залили бетоном его основание.

- Чтобы не допустить попадания радиации в местные воды, власти первым делом обложили берега всех водоемов в Припяти материалом, который препятствовал попаданию стекающей от дождя воды в реки. Потом, еще пару сезонов, два самолета, которые использовались, чтобы разгонять тучи над Москвой во время Олимпиады в 1980, разгоняли дождевые тучи над этими территориями, чтобы не допустить дождя.

- В большом радиусе вокруг Чернобыли и Припяти во всех доступных местах, где это было возможно, срезали верхний слой земли и захороняли его в могильнике, поскольку именно в верхнем слое содержался очень высокий уровень радиации.

- В процессе подготовки подкаста я нашел героичного человека, который был руководителем Иванковской нефтебазы, что находилась рядом с зоной отчуждения. Когда всё случилось 26 апреля, и спустя несколько дней всех эвакуировали, он с женой остался на своем рабочем месте, чтобы заправлять пожарные машины, которые тушили реактор.

- Также меня впечатлила история одной девочки, родителей которой не было в городе в день эвакуации, и мои родители взяли её с нами. Мы никогда до того дня не общались с ней и не общались еще 35 лет после. Она рассказала о том, что после получения большой дозы радиации, ты сам начинаешь её излучать, и по приезду в другой город детей приводили к врачам, которые проверяли их дозиметром. Больше всего радиации в себе содержали волосы, потому многих приходилось брить налысо, а для девочки в 13 - это катастрофа. И ей пришлось ее пережить.

- Думаю, из школьной программы все знают, что была создана правительственная комиссия, которая занималась вопросами ликвидации. Именно эта комиссия должна была принять решение о том, какой радиус будет считаться зоной эвакуации. Сначала эвакуировали зону в 10 км, но потом её нужно было увеличивать. Как это происходило: члены комиссии сели в вертолет в Припяти, сделали там замеры, пролетели 10 км и сделали замеры заново, и так почти до Беларуси. По итогу, определили зону для эвакуации в 30 км. Для полной безопасности можно было бы эвакуировать и 100 км вокруг, но это не представлялось возможным. Самым удивительным для меня было то, что именно в районе городка Чернобыль-2, где я рос, был выявлен самый низкий показатель радиационного загрязнения.

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