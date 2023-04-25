Залог 30 млн грн и электронный браслет: ВАКС избрал новую меру пресечения мэру Одессы Труханову
25 апреля коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры об изменении меры пресечения главе города Одессы. Таким образом, суд применил меру пресечения в виде залога в размере 30 866 000 гривен к подозреваемому Геннадию Труханову.
Об этом стало известно из Telegram-канала Высшего антикоррупционного суда. Кроме того, мэра Одессы обязали носить электронный браслет для контроля.
Залог должен быть внесен не позднее 5 дней со дня его применения.
В случае внесения залога на мэра Одессы возлагаются процессуальные обязанности:
- прибывать по каждому требованию в суд;
- не покидать пределы территории Украины без разрешения суда;
- сообщать суд об изменении своего места жительства и работы;
- воздерживаться от общения с лицами, определенными в определении суда;
- сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении трем заместителям одесского городского головы Геннадия Труханова. Им инкриминируют участие в преступной организации.
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