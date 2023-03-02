Вслед за демонтажем памятников в Одессе дерусифицирован Суворовский район

В Одессе депутатам городского совета рекомендовали переименовать Суворовский и Малиновский районы областного центра. В четверг, 2 марта, состоялось заседание историко-топонимической комиссии.

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Об этом рассказали в пресс-службе одесского горсовета в Telegram. Согласно рекомендациям специалистов, Суворовский район стоит теперь назвать Пересыпским.

Пересыпь – район Одессы, расположенный на песчано-ракушечной косе, отделяющей Хаджибейский и Куяльницкий лиманы от Черного моря.

В то же время Малиновский район Одессы могут переименовать в Хаджибейский – в честь исторического названия города.

Отметим, что в конце 2022 года в Одессе коммунальные службы демонтировали памятники российскому полководцу Александру Суворову и российской императрице Екатерине II и ее сподвижникам. Имперские монументы разобрали по частям, сложили в грузовики и увезли в неизвестном направлении.

Одесский горсовет принял решение по поводу памятников 30 ноября. Снос памятника российской императрице поддержали 97% депутатов. За это выступало и большинство жителей города.

До этого мэр Одессы Геннадий Труханов выступал против сноса памятника Екатерине II. Также он высказал мнение, что в этой войне нужно идти на переговоры и компромиссы с Россией, а не вести прямую конфронтацию. Позиция политика вызвала скандал. Вскоре он заявил, что проголосует за снесение скульптурной композиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева улица Брестская переименована в улицу Франциска Скорины. Соответствующее решение во время электронного голосования поддержали 2798 граждан.

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